Alcaraz, Lopez rompe il silenzio e avvisa Sinner: Cobolli svela i consigli di Carlos, ma sul confronto con Jannik…

Il nuovo coach di Alcaraz ha rotto il silenzio dopo la separazione da Ferrero ribadendo le intenzioni di Carlos e mandando un messaggio inequivocabile a Sinner in vista dell'Australian Open

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

A vivacizzare questo periodo in cui il tennis è quasi interamente fermo ci ha pensato Carlos Alcaraz, che a sorpresa ha deciso di separarsi dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero dopo sette anni, mantenendo come coach il solo Samuel Lopez, che oggi ha rilasciato le sue prime parole dalla rivoluzione del team, lanciando un chiaro messaggio al rivale Jannik Sinner al termine della settimana di allenamenti a Murcia in compagnia di Flavio Cobolli.

Samuel Lopez rompe il silenzio, le prime parole dopo il divorzio da Ferrero

A distanza di un anno dal suo ingresso nel team di Alcaraz, Lopez si è ritrovato a seguire come unico coach il fenomeno spagnolo dopo l’inatteso divorzio da Ferrero. Da Juanki a Samuel le intenzioni sembrano però essere rimaste le stesse, ovvero far entrare sempre più nella storia del tennis il nome di Carlos: “Prima settimana di pre-season conclusa. Dopo aver superato la visita medica, partiamo alla grande, con tanto duro lavoro e impegno. Continuiamo ad allenarci con entusiasmo, ambizione e unità, concentrati sul miglioramento quotidiano e sul continuare a scrivere la storia di questo sport”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avviso a Sinner per l’Australian Open

La dichiarazione d’intenti di Lopez sembra essere anche un chiaro messaggio a Sinner. Questo anche perché la chance di scrivere un’altra pagina di storia di questo sport Alcaraz ce l’avrà già in occasione del prossimo Australian Open, dove proverà a rubare il titolo a Jannik per allungare in classifica, ma soprattutto per diventare l’uomo più giovane di sempre a realizzare il Career Grand Slam, ovvero ad aver conquistato tutti i quattro diversi Major nel corso della propria carriera.

Cobolli svela l’aiuto di Alcaraz, poi sul confronto con Sinner risponde con sincerità

In questa prima settimana di preparazione a Murcia Alcaraz si è allenato in compagnia del nostro Cobolli con cui è legato da una bella amicizia. A proposito di questi giorni e delle sessioni condivise con Carlos Flavio ha parlato al Tg1, svelando anche gli aiuti che lo spagnolo gli ha fornito: “Le due ore di allenamento con Alcaraz sembrano 20′, quando le fai con qualche altro giocatore sembrano 2 ore. Lui ovviamente mi sta dando tanti consigli e anche se non me li dice io li apprendo”.

Consigli certamente utili a crescere e ad avvicinarsi ai primi, anche se – come ammesso sempre da Flavio al Tg1 – la distanza tra Sinner (e anche Alcaraz) e Cobolli è certamente ancora tanta: “Nella vita bisogna essere anche un po’ realisti. Uno ci prova, io lavoro tutti i giorni per arrivare dov’è Sinner, però riconosco che lui adesso è molto lontano da me“.