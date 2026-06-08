Alcaraz, i complimenti a Zverev (che può superarlo dopo Wimbledon) e Cobolli: Sinner, il silenzio continua

In assenza dei big si sono presi – con pieno merito – tutta la scena. Onorandola come meglio non avrebbero potuto. Sascha Zverev e Flavio Cobolli hanno regalato spettacolo sulla terra rossa dello Chatrier. Una finale forse meno ricca di colpi pregevoli e di situazioni clamorose come quella dell’anno prima tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, ma che non per questo s’è rivelata meno avvincente e palpitante. L’ha spuntata il tedesco, che ha conquistato il primo titolo major della sua onorata carriera. Il romano avrà modo di riprovarci. A entrambi, in ogni caso, sono arrivati i messaggi di un signore vero: Alcaraz.
- Roland Garros, Alcaraz: "Congratulazioni a Zverev e Cobolli"
- Classifica ATP: Zverev, sorpasso a Carlos dopo Wimbledon?
- Sinner, i social restano spenti: Jannik dalla Sardegna a Monaco
Roland Garros, Alcaraz: “Congratulazioni a Zverev e Cobolli”
Lo spagnolo, che si sta rimettendo in sesto dopo l’infortunio al polso che l’ha tenuto fuori da Madrid, Roma e Roland Garros e che lo costringerà all’assenza forzata anche da Wimbledon, ha visto con grande interesse il match di Parigi. E alla fine dello stesso, ha inviato messaggi attraverso Instagram a vincitore e vinto. “Congratulazioni Sascha per il titolo. Lo meriti!“, le parole rivolte a Zverev. “Congratulazioni Flavio per la tua prima finale Slam! Sono sicuro che ne giocherai diverse altre!”, il messaggio invece destinato a Cobolli. Insieme all’italiano, Alcaraz ha svolto qualche sessione di allenamento nel recente passato.
Classifica ATP: Zverev, sorpasso a Carlos dopo Wimbledon?
La particolarità è che, col trionfo di Zverev al Roland Garros e visti gli incastri della classifica da qui a Wimbledon, Alcaraz potrebbe essere superato proprio dal tedesco nella posizione numero 2 della classifica ATP al termine dello Slam londinese sull’erba. In questo momento ci sono meno di 2800 punti di differenza tra i due (9960 Alcaraz, 7190 Zverev) ma tra Queen’s e Wimbledon lo spagnolo scarterà 1800 punti, mentre Zverev molti di meno: i 200 di Halle, dove l’anno scorso si spinse in semifinale, e 10 di Wimbledon 2025, quando fu sorprendentemente eliminato da Rinderknech. Insomma, gli basterà vincere poche partite per ritrovarsi in seconda posizione, alle spalle dell’irraggiungibile Sinner.
Sinner, i social restano spenti: Jannik dalla Sardegna a Monaco
A proposito di Jannik, se Alcaraz s’è subito complimentato coi protagonisti della finale parigina, l’azzurro ha proseguito sulla linea del silenzio. L’ultimo post social del campione altoatesino è quello successivo alla crisi dello Chatrier contro Juan Manuel Cerundolo. Da allora Sinner, che peraltro non è mai stato troppo amante dei social e dei messaggi “pubblici” ad amici e avversari, ha spento letteralmente tutti i dispositivi per ritrovare tranquillità e serenità dopo gli affanni francesi. Gli ultimi avvistamenti sono relativi alla breve fuga d’amore in Sardegna con Laila e al successivo rientro a Montecarlo con genitori e fidanzata. Nessun messaggio pubblico a Zverev e Cobolli dopo la loro sfida.