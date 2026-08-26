Alcaraz affossa Serena Williams: Cobolli elimina Zverev e un Carlos irriconoscibile allo US Open nel doppio misto

I quattro mesi e passa di assenza si fanno sentire su Alcaraz, trascinato da una Serena Williams in palla nel primo match ma poi costretto ad arrendersi a un super Cobolli e a Bencic nei quarti del doppio misto allo US Open. Subito fuori i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dura solamente un match l’esperienza dell’attesissima coppia composta da Carlos Alcaraz e Serena Williams, eliminati da Flavio Cobolli e Belinda Bencic nei quarti del doppio misto allo US Open. Fatali i tanti errori dello spagnolo, ai quali non è riuscita a sopperire la 44enne statunitense apparsa molto in palla. Fuori anche Sara Errani e Andrea Vavassori, che dicono addio al sogno di conquistare per la terza volta consecutiva il torneo.

Serena Williams trascina Alcaraz alla vittoria contro Glasspool e Routliffe

Pur trattandosi di un match di doppio misto, quello andato in scena nel pomeriggio di New York sull’Arthur Ashe Stadium è stato senza dubbio tra i più attesi della stagione. Questo ovviamente per la presenza della coppia composta da Serena Williams, tornata allo US Open quattro anni dopo il primo ritiro, e di Alcaraz, al primo match ufficiale dopo oltre quattro mesi di assenza. L’inizio di match è però da dimenticare per il favoloso duo, con Carlos che cede immediatamente la battuta e permette a Glasspool e Routliffe di portarsi avanti di un break e salire sul 3-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto sale in cattedra Serena, che dopo essersi liberata della tensione per il ritorno nello stadio di casa che più volte l’ha incoronata, trascina un Alcaraz ancora un po’ imbambolato e comprensibilmente lontano dai livelli pre infortunio e inizia a spingere a tutta, mettendo fortemente in difficoltà la coppia di specialisti, che finisce col perdere sette game consecutivi, perdendo il primo set 5-3 e ritrovandosi sotto di un break nel secondo, dove poi cedono per 4-1.

Cobolli batte Zverev e poi elimina Alcaraz/Williams

A fermare la corsa di Alcaraz e Williams ci hanno pensato poi Bencic e uno strepitoso Cobolli, bravo a reggere il ritmo intenso imposto da Carlos e Serena, a non demoralizzarsi dopo aver sprecato un break point e ad alzare il livello a partire dal tie-break del primo set, mettendo in grande difficoltà la coppia da 30 slam totali in singolare trionfando poi col risultato finale di 5-4 4-1, arredando così in semifinale e confermando di trovarsi alla grande con Belinda, con cui a marzo aveva conquistato il titolo a Indian Wells.

Per la coppia italo-svizzera si tratta del secondo risultato di prestigio infatti nel doppio misto dello US Open, dove in precedenza avevano battuto senza grandi problemi la coppia composta dal n°2 ATP Alexander Zverev e dalla n°2 della classifica WTA di specialità Taylor Townsend con un doppio 4-2.

Le sensazioni su Alcaraz e Serena Williams

I match di doppio misto sono stati utili anche per farsi un’idea sulle condizioni di Serena e Carlos. Se Williams è apparsa in palla, sicura al servizio e letale in risposta, calando solamente un po’ nella seconda metà del secondo incontro (ma più per merito di Cobolli che per demeriti suoi) e dando la sensazioni di poter dire la sua anche in singolare (senza ovviamente arrivare a immaginare chissà quali incredibili traguardi per lei al momento), lo stesso non si può dire di Alcaraz, apparso ancora molto lontano dai suoi livelli, insicuro al servizio (tutti i break subiti sono arrivati con lui alla battuta) e spesso e volentieri molto falloso, nonostante qualche giocata delle sue. Una sensazione che si era già avuta in occasione del set d’allenamento disputato con Merida e che testimonia come per ritrovare fiducia e confidenza nel proprio gioco per lo spagnolo ci potrebbe volere un po’ dopo quattro mesi di assenza dalle competizioni.

Errani e Vavassori subito fuori, niente tris a New York

Subito fuori, un po’ a sorpresa, i campioni in carica Errani e Vavassori, rimontati dalla coppia russa composta da Andreeva e Rublev. Gli azzurri dopo aver conquistato il primo set per 4-1 sono hanno ceduto con un risultato speculare il secondo, allungando l’incontro al super tie-break dove, dopo aver annullato un match, Mirra e Andrey trionfano col risultato di 1-4 4-1 11-9. Sfuma così il sogno di Sara e Andrea di conquistare il terzo titolo consecutivo nel doppio misto dello US Open.