Dagli Stati Uniti continuano a giungere voci di una possibile coppia spettacolare al doppio misto dello US Open composta da Carlos Alcaraz e Serena Williams. Le condizioni dello spagnolo al momento però non permettono ottimismo in vista dell’ultimo slam

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Tra le giocatrici più chiacchierate del momento nel circuito maggiore femminile inevitabilmente c’è la leggendaria Serena Williams, tornata a competere dopo quasi quattro anni di inattività e tra le più attese allo slam di casa allo US Open, dove secondo alcune indiscrezioni potrebbe prendere parte anche al torneo di doppio misto in coppia con Carlos Alcaraz, che però non è ancora sicuro di poter rientrare in tempo per l’ultimo Major della stagione.

Serena Williams potrebbe prendere il posto di Emma Raducanu

Come l’anno scorso, al torneo di doppio misto dello US Open una delle coppie più attese dagli appassionati potrebbe essere quella con protagonista Alcaraz, che – stando a John Wertheim e Andy Roddick – dopo il duo glamour con Emma Raducanu potrebbe giocare insieme a Serena Williams, la leggendaria campionessa statunitense fresca di rientro alle competizioni. Una coppia che segna anche sempre più la volontà degli organizzatori di sfruttare il doppio misto come vetrina di puro spettacolo per attirare più spettatori allo US Open.

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Il rientro di Serena Williams nel circuito maggiore

Della possibilità di vedere Serena in coppia con Alcaraz allo US Open avevamo già scritto tempo fa, ma la suggestiva ipotesi sembra essere diventata ancora più probabile dopo averla vista giocare nei primi tornei sull’erba al rientro nelle competizioni. La più giovane delle sorelle Williams è infatti apparsa ancora capace di essere competitiva, conquistando una vittoria in doppio e ben impressionando anche in singolare a Wimbledon, dove ha obbligato Maya Joint al terzo set prima di arrendersi anche a un problema al ginocchia che l’ha poi costretta a ritirarsi dal torneo di doppio in coppia con Venus.

Ansia Alcaraz, a rischio anche lo US Open

Paradossalmente i dubbi maggiori riguardano Alcaraz, sulle cui reali condizioni in seguito all’infortunio al polso destro rimediato lo scorso aprile a Barcellona sappiamo poco. Carlos è stato visto da poco tornare a impugnare la racchetta con la mano infortunata, ma non avrebbe ancora ripreso ad allenarsi seriamente con la destra. Teoricamente tra qualche giorno dovrebbero esserci i primi allenamenti di Alcaraz per capire le condizioni del polso e l’effettiva possibilità di rientrare per la stagione sul cemento nordamericano. Stagione che però, secondo Tennis365, lo spagnolo potrebbe anche saltare del tutto per cercare di recuperare al meglio e senza fretta.