Alcaraz corre ai ripari, la mossa per arginare Sinner. Shelton critica Miami e svela il motivo della crisi

Riposo già finito per Alcaraz, che per arginare Sinner ed evitare il sorpasso in classifica è già tornato ad allenarsi sulla terra rossa. Shelton invece spiega il motivo della recente crisi, dovuta a una condizione fisica non ottimale per colpa di uno stato infleunzale

Dopo un’inizio di stagione da incorniciare, Carlos Alcaraz ha accusato una brusca frenata in occasione del Sunshine Double, durante il quale ha rimediato due sconfitte inaspettate che hanno permesso al rivale Jannik Sinner di riavvicinarsi in classifica, con il sorpasso che è sempre più vicino. Lo spagnolo non ha però intenzione di arrendersi ed è subito tornato al lavoro per ripetere gli ottimi risultati ottenuti la passata stagione sulla terra rossa e arginare la risalita dell’azzurro. Periodo di difficoltà anche per Ben Shelton, che attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube ha svelato anche di essere stato debilitato da uno stato influenzale nelle scorse settimane.

La mossa di Alcaraz per arginare Sinner

Obiettivo dimenticare il deludente Sunshine Double e ripartire per Alcaraz, che tra Indian Wells e Miami ha visto ridursi drasticamente il vantaggio accumulato su Sinner in classifica nei primi mesi di quest’anno, tanto che ora potrebbe subire il sorpasso da Jannik già al Masters 1000 di Montecarlo. Per confermarsi numero 1 dopo i tornei sul rosso Carlos è consapevole di dover disputare una stagione sulla terra praticamente perfetta.

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Per questo motivo, dopo una settimana di riposo, lo spagnolo è tornato subito ad allenarsi sulla terra rossa nel club vicino casa sua, il Real Sociedad Club de Campo de Murcia a El Palmar, con l’intenzione di spostarsi già venerdì a Montecarlo per preparasi al meglio al cruciale torneo che si disputerà dal 5 al 12 aprile.

Alcaraz, che bottino da difendere sulla terra rossa

I prossimi tornei sulla terra rossa saranno fondamentali per Alcaraz, che dovrà difendere un bottino di ben 4330 punti, frutto dei titoli conquistati ai Masters 1000 di Montecarlo e Internazionali d’Italia e al Roland Garros e alla finale raggiunta all’ATP 500 di Barcellona. Il tutto mentre invece il suo rivale Sinner dovrà difenderne “solamente” 1950 tra Roma e Parigi, dove l’anno scorso era stato battuto in finale proprio da Carlos.

Shelton svela il motivo della crisi

Una delle altre grandi delusioni al Sunshine Double oltre ad Alcaraz è stato Shelton, che dopo il titolo conquistato all’ATP 500 di Dallas si è arreso al terzo turno a Indian Wells e all’esordio a Miami. Sconfitte dovute anche a una condizione fisica non ottimale come ha svelato lo stesso Ben in un suo video su YouTube: “A Indian Wells ho giocato con medicinali per la tosse in bocca per tutta la partita ed ho avuto anche problemi di influenza”.

Shelton ha anche spiegato la differenza tra i due tornei, elogiando quello di Indian Wells – che non ha caso viene soprannominato Quinto Slam – e criticando il caos di quello di Miami, dove infatti non è mai riuscito a esprimersi al meglio in carriera (1 vittoria e quattro sconfitte il suo bilancio nel torneo): “Il torneo di Indian Wells è rilassante, l’ambiente di Palm Springs è più leggero rispetto alle grandi capitali europee e questo rende l’atmosfera piacevole. A Miami invece è tutta un’altra storia, è un vero caos. Si gioca all’Hard Rock Stadium ed è un’atmosfera totalmente diversa sia dentro che fuori dal campo”.