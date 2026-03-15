Alcaraz, che crollo con Medvedev: la presenza di Dua Lupa non porta fortuna. Sinner può puntare di nuovo al numero 1

Lo spagnolo cede abbastanza nettamente contro il russo nella seconda semifinale di Indian Wells. Sugli spalti anche la cantante Dua Lipa, che molti vogliono vicina a Carlos. Cosa cambia per il ranking ATP

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La partita che non ti aspetti. Daniil Medvedev aveva già dato la sensazione di essere tornato ai fasti di un tempo ma nessuno si aspettava potesse riuscire a fermare la corsa, che sembrava inarrestabile, di Carlos Alcaraz. Invece nella seconda semifinale di Indian Wells arriva la partita che non ti aspetti con il murciano, che sotto gli occhi di Dua Lipa (che riaccende le voci di gossip), perde la sua prima partita del 2026. E per il russo c’è la finale con Sinner.

La sorpresa Medvedev nel primo set

Il primo set è un autentico capolavoro di Medvedev. Il russo gioca un tennis ai limiti della perfezione riuscendo a sorprendere Alcaraz che forse non si aspettava un approccio del genere da parte del suo avversario. Il diritto di Daniil fa danni, lo spagnolo commette troppi errori e il primo parziale scorre via velocissimo con il punteggio finale di 6-3 che sembra andare anche troppo stretto al russo che domina in ogni settore del campo.

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La reazione “a metà” di Alcaraz nel secondo parziale

L’inizio del secondo set sembra seguire lo stesso andamento con Medvedev che continua a comandare il gioco. Alcaraz continua a essere molto falloso e soprattutto molto nervoso. Il confronto con la panchina comincia a essere incessante con Samu Lopez che prova a dare le dritte giuste allo spagnolo dal punto di vista tattico e il resto del team che invece lavora sul morale del numero 1 del mondo che si lamenta: “Non riesco a colpire bene”. Ma nel quarto game la situazione cambia con il tennista di Murcia che sfrutta i primi errori non forzati del suo avversari e conquista il break. Il russo risponde subito strappando il servizio al suo avversario e il set che si gioca su ritmi altissimi e con scambi bellissimi, si decide al tiebreak.

Come cambia la classifica ATP

La sconfitta di Carlos Alcaraz a Indian Wells non cambia il volto della classifica, almeno per il momento. Lo spagnolo continua ad avere un vantaggio molto importante in classifica, nell’edizione 2025 del torneo californiano si era fermato proprio in semifinale contro il britannico Jack Draper, quindi lo spagnolo non lascia punti per strada. Conquistando la finale invece Sinner fa un balzo in avanti in termini di punti riuscendo a portare a casa 650 punti con la finale (che possono diventare 1000 in caso di vittoria) a differenza dello 0 dello scorso anno. Da lunedì Alcaraz rimane al numero 1 del ranking ATP a quota 13550 punti con Sinner che con i punti della finale arriva a quota 11050 e può arrivare a quota 11400, accorciando decisamente le distanze.

ATP: la classifica completa