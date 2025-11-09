ATP Finals, Alcaraz sulle montagne russe: de Minaur si illude. Il messaggio a Sinner, Carlos in missione per il numero 1

Lo spagnolo per la prima volta vince la prima partita alle ATP Finals riuscendo a superare un altro piccolo tabù. De Minaur lotta ma si deve arrendere in due set. Lo spagnolo è più vicino alla prima posizione del ranking ATP

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz non ha nessuna intenzione di fare favori a Jannik Sinner. Lo spagnolo dimostra di essere in grande forma alle ATP Finals riuscendo a vincere il match d’esordio contro l’australiano Alex de Minaur. Una partita che, nonostante la vittoria in due set, ha messo a dura prova il tennista di Murcia che nel primo tempo ha rischiato di lasciarsi sfuggire di mano il parziale. Alcaaz ha cominciato alla grande lanciando un chiaro segnale sulle sue intenzioni a Torino.

De Minaur lotta ma non basta

Succede di tutto nel primo set. Alcaraz comincia subito bene e va avanti di un break volando sul 3-1. Ha l’occasione per allungare ancora e di fatto chiudere i conti ma de Minaur si conferma un gran lottatore, ribalta il match e va avanti 5-3. Sembra tutto apparecchiato per una sorpresa almeno parziale nel primo set, ma Carlos trova la forza per rientrare e conquista la vittoria in un tiebrek tiratissimo in cui l’australiano ha avuto anche due servizi per conquistare il parziale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si giocano punti spettacolari da una parte e dall’altra, l’australiano dà battaglia su ogni colpo ma Alcaraz sembra in giornata di grazia: fa sfracelli con il rovescio lungolinea e nel secondo prende decisamente il controllo delle operazione volando prima sul 5-1 e poi chiudendo senza grandi patemi con il punteggio finale di 7-6, 6-2.

Le parole di Alcaraz

C’è grande soddisfazione da parte di Carlos Alcaraz che festeggia la sua prima vittoria all’esordio alle ATP Finals. Lo spagnolo è tutto sorrisi e manda un messaggio molto chiaro a Sinner riguardo i suoi obiettivi per questa campagna di Torino. “E’ sempre bellissimo essere qui a Torino, lotto per il trofeo ma anche per il primo posto. Sono contento per come ho giocato, è sempre difficile giocare contro De Minaur. Sono contento per questa vittoria e per quello che arriverà dopo. Nel primo set non sono riuscito a vincere un game importante ed è stato più difficile ma ho cercato di rimanere sempre concentrato sul punto successivo. Nel secondo tempo c’era meno nervosismo e sono contento di aver chiuso in due punti”.

Due vittorie per il numero 1 nel ranking ATP

La vittoria di Carlos Alcaraz lo avvicina e di molto alla possibilità di reclamare la prima posizione nella classifica ATP. Allo spagnolo bastano tre vittorie nel round robin (le prossime saranno contro lo statunitense Fritz e contro Lorenzo Musetti) per assicurarsi di essere il numero 1 alla fine del 2025, indipendentemente da quello che farà Sinner. Ma per riuscire a scavalcare l’azzurro gli è sufficiente arrivare in finale a Torino e contro De Minaur ha mosso il primo passo importante.