Alcaraz, la disfatta di Sinner è indelebile: Carlos si tatua il successo allo US Open. Dietrofront di coach Lopez

Sul proprio profilo Instagram Alcaraz ha mostrato il suo nuovo tatuaggio che immortala il successo allo US Open contro Sinner, mentre il suo coach Samuel Lopez cancella il primo post dall'addio di Ferrero

Detto, fatto. Carlos Alcaraz ha mantenuto la promessa fatta allo US Open, immortalando in maniera indelebile sul proprio corpo il netto trionfo su Jannik Sinner in finale con un nuovo tatuaggio rappresentante la Statua della Liberta e il ponte di Brooklyn che si va ad aggiungere a quelli fatti per gli altri trionfi nei Major. Nel frattempo il suo ormai unico allenatore Samuel Lopez ha cancellato a sorpresa – e per motivi sconosciuti – il suo primo post social dal divorzio da Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz si tatua il trionfo su Sinner

Se quella al Roland Garros salvando tre match point contro Sinner può essere considerata la vittoria più incredibile del 2025 di Alcaraz (e non solo), quella allo US Open è stata certamente la più dominante. A New York abbiamo avuto il piacere di osservare forse la miglior versione di sempre di Carlos, capace di raggiungere la finale senza concedere nemmeno un set e mai vittima dei suoi classici cali di tensione, tanto che anche Sinner in finale non è riuscito a trovare le contromisure per arginare lo spagnolo, finendo col cedere nettamente in un torneo dove partiva favorito alla vigilia, considerando anche il recente trionfo a Wimbledon. Un successo, quello allo US Open, che Carlos non dimenticherà facilmente, soprattutto ora che ha deciso di immortalarlo in maniera indelebile sul proprio corpo con un tatuaggio della Statua della Libertà e del ponte di Brooklyn mostrati sul proprio profilo Instagram.

Gli altri tatuaggi di Carlos

Quella di tatuarsi i trionfi slam è ormai una vera e propria tradizione per Alcaraz. Lo spagnolo infatti aveva già impresso sulla propria pelle altri suoi trionfi, come il primo in un Major (tra l’altro proprio allo US Open) ricordato con la data 11/09/2022 e i primi a Wimbledon, con una fragola e la data 16/07/2023, e al Roland Garros, con la Tour Eiffel e il giorno 9/06/2024. A questi si aggiunge anche la sigla CCC che racchiude il motto di suo nonno, ovvero “Cabeza, Corazon y Co****s” che non ha bisogno di traduzioni in italiano.

Samuel Lopez cancella il suo primo post da coach di Alcaraz

Nel frattempo, un po’ a sorpresa nella giornata di domenica 21 dicembre colui che dal divorzio da Ferrero è l’unico allenatore di Alcaraz aveva condiviso su Instagram un post con le sue prime parole dall’ufficialità del suo nuovo ruolo, ribadendo le intenzioni sue e di Carlos. Ancora più a sorpresa è arrivata la decisione di Samuel Lopez di rimuovere il post a distanza di nemmeno 24 ore per un motivo ancora sconosciuto, ma che ha aperto un piccolo caso, con utenti e addetti ai lavori che, soprattutto in Spagna, si sono interrogati sul perché di questa scelta.