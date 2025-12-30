Alcaraz distratto da “donne e fama”, l’analisi di Kafelnikov è spiazzante. Carlos rivoluziona un colpo per battere Sinner

La separazione tra il numero 1 del mondo e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero fa ancora discutere, mentre Alcaraz lavora sul servizio per provare a battere ancora Sinner

Una lunga offseason che sembrava procedere sulla strada della noia, magari interrotta solo dalla Battaglia dei Sessi. Invece la decisione di Carlos Alcaraz di separarsi dal suo allenatore storico Juan Carlos Ferrero ha creato scompiglio nel mondo del tennis. Le motivazioni della decisione e quello che potrà accadere in futuro sono argomenti di discussione e ora interviene anche l’ex tennista russo Kafelnivov.

Le parole di Kafelnikov

L’ultima a provare a dare una lettura a quello che sta avvenendo è l’ex tennista russo Yevgeny Kafelnikov che nel corso di un’intervista rilasciata a Clay punta il dito sugli aspetti extracampo che avrebbero portato alla rottura: “E’ sempre facile parlare quando non sei dento e non sai esattamente quello che è successo nel dietro le quinte. Conoscendo Juan Carlos so quanto sia estremamente professionale, era lo stesso da giocatore. Sono sicuro che vuole il massimo dai suoi giocatori e i suoi standard sono molto alti. Forse Carlos con il suo essere spagnolo e molto giovane, con le attrazioni e le tentazioni che arrivano dal suo successo, deve essere stato più difficile da gestire nell’ultimo periodo”.

La vita privata di Carlos

Già dopo il documentario rilasciato da Netflix, in molti avevano storto il naso sulla vita privata di Carlos Alcaraz e sul suo approccio al tennis. Ora Kafelnikov torna proprio su quell’aspetto e sull’interferenza del papà del numero 1 al mondo, per spiegare le motivazioni della rottura: “Il comportamento di Alcaraz è comprensibile. A 22 anni hai tutte queste ragazze che ti inseguono, c’è la fama e tutto quello che ne consegue. Nessuno riesce a resistere quando è così giovane. Ferrero probabilmente ha visto quello che stava succedendo e ha cercato di dividere il lavoro in campo con tutto quello che avveniva fuori. E’ difficile capire davvero cosa sia successo, visto che era un rapporto che sembrava felice. Non c’erano segnali che facevano pensare a una situazione del genere. Sono sicuro che il padre di Carlos abbia avuto un ruolo importante in quello che è successo ed è un errore. Non ci resta che aspettare e vedere quello che succederà”.

Il nuovo servizio di Alcaraz

Nel frattempo Alcaraz continua la sua preparazione in vista della prossima stagione con la sfida degli Australian Open che rappresenta un banco di prova importante. Un video dell’allenamento dello spagnolo mostra un cambiamento importante nel suo giorno con Carlos che sta lavorando insieme a Samu Lopez sul suo servizio. Lo spagnolo ha deciso di introdurre un gesto diverso nella preparazione al servizio, solleva la palla fino a sopra il petto prima di iniziare il su movimento, una preparazione molto simile a quella adottata negli anni da Djokovic. E per preparare al meglio il lancio di palla in alcuni video emersi sui social si vede il suo allenatore che si mette di fronte a lui con un’asta con in cima un piccolo canestro. L’obiettivo, a differenza di quanto si possa pensare, è quello di non far entrare la palla nel canestro ma tenerla quanto più possibile vicino al corpo. Carlos prepara una nuova sfida da affrontare per Sinne.