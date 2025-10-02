Alcaraz, doppia beffa dopo il forfait da Shanghai: numero 1 a rischio con Sinner e niente premio milionario dall’ATP

Con il forfait dal torneo di Shanghai, Alcaraz ha rinunciato a ricca percentuale del premio che l'ATP gli garantirà al termine della stagione e rischia di riaprire la corsa in classifica per il numero 1 con Sinner

Dopo la vittoria dell’ATP 500 di Tokyo Carlos Alcaraz ha deciso di prendersi una pausa per riposare il proprio corpo, vittima anche di un leggero infortunio in Giappone, in vista dei tornei di fine stagione rinunciando al Masters 1000 di Shanghai, entrando anche in polemica con l’ATP per il fitto calendario. La rinuncia al torneo cinese rischia però di tramutarsi in una doppia beffa per lo spagnolo, che dovrà rinunciare a un ricco premio dell’ATP e che rischia di complicare la sua conferma a numero 1 al termine dell’anno regalando una chance d’oro a Jannik Sinner per avvicinarlo in classifica.

Alcaraz, forfait da Shanghai con polemica all’ATP

Uno degli aspetti in cui Alcaraz sembra essere maggiormente maturato in questo 2025 è la sua capacità di programmare la stagione con maggiore lungimiranza, anche a costo di rinunciare a tornei importanti. Come il Masters 1000 di Shanghai, torneo al quale Carlos ha deciso di rinunciare dopo il successo all’ATP 500 di Tokyo per preservare il fisico, uscito un po’ acciaccato dal Giappone, e non rischiare di subire infortuni che ne potrebbero compromettere il finale di stagione, anche e soprattutto visto l’inizio ravvicinato del torneo cinese, aspetto che ha spinto Alcaraz a entrare in polemica con l’ATP per il calendario: “Penso che il calendario sia davvero molto fitto, bisogna fare qualcosa a proposito. Ci sono troppi tornei obbligatori, troppi uno in fila all’altro. Hanno deciso di vendere obbligatori 1000 e Atp 500, ma le regole sono troppe e a volte non ci viene data la possibilità di scegliere”.

Alcaraz regala una chance d’oro a Sinner

La decisione di rinunciare a Shanghai rischia però di complicare la situazione in classifica di Alcaraz in favore di Sinner, che nonostante abbia solo la chance di difendere i 1000 punti del titolo vinto l’anno scorso ha una buona occasione per guadagnare 200 punti nel ranking sullo spagnolo, ma soprattutto accorciare nella race ATP, ovvero quella utile a capire chi chiudere l’anno al numero 1.

Vincendo a Shanghai Sinner accorcerebbe a 390 punti la distanza nella classifica e a 1540 nella Race, aumentando e non poco la pressione su Alcaraz per chi chiuderà l’anno al numero 1. Il favorito a chiudere la stagione in vetta al ranking rimane però Carlitos ovviamente, al quale basterà conquistare 1410 punti tra il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals (più eventuali altri tornei che deciderà di disputare) per essere certo di non poter subire il sorpasso da Jannik.

Con il forfait da Shanghai Alcaraz rinuncia a un premio milionario dell’ATP

Se quello in classifica al momento è solo un rischio ancora un po’ remoto, il forfait da Shanghai è costato ad Alcaraz però una beffa assicurata e molto salata. Carlos è il giocatore che ha conquistato più punti nei tornei Masters 1000 del 2025, un risultato che se confermato al termine della stagione (cosa molto probabile visto il vantaggio sugli inseguitori) gli garantirebbe un premio da 4,5 milioni di euro da parte dell’ATP.

Premio che però Alcaraz non percepirà integralmente proprio a causa della rinuncia a Shanghai. Per ogni Masters 1000 obbligatorio che un giocatore salta, l’ATP infatti sottrae il 25% premio, con Carlos che ha già perso quindi il 50% del totale visto anche il forfait da Toronto oltre a quello del torneo cinese, con la cifra che l’ATP tratterrà che sarà addirittura più alta del montepremi messo in palio per il vincitore a Shanghai.