Laureus Awards, Alcaraz trionfa ma viene svelata la natura dell'infortunio: la lezione di sportività di Sinner e Bebe Vio lo consola

Il campione spagnolo vince il premio come miglior atleta dell’anno battendo Sinner ma prima della cerimonia ammette: “Non so ancora quali saranno i tempi di recupero”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz ritrova il sorriso. Lo spagnolo costretto a ritirarsi da Barcellona e a rinunciare a Madrid, ora comincia la sua rincorsa verso Roma e poi il Roland Garros. L’infortunio al polso destro preoccupa ma per una sera l’ansia lascia lo spazio al sorriso con il numero 2 del mondo che vince il premio come atleta dell’anno ai Laureus Sports Awards, in una serata che nella categoria femminile ha visto il successo della bielorussa Aryna Sabalenka.

Alcaraz vince il Laureus Sports Awards

In un momento molto difficile della sua stagione, Carlos Alcaraz si prende la soddisfazione di vincere uno dei premi più importanti del mondo dello sport, vincendo il Laureus Awards contro Sinner, Dembelè, Marquez, Duplantis e Pogacar. “Questo premio riconosce il valore della mia stagione 2025, una stagione che è stata piena di momenti indimenticabili per me – ha detto lo spagnolo – Ho vinto due grande slam e ho concluso l’anno al primo posto della classifica, una cosa che sognavo soltanto quando ero ragazzino. Ma quando ripenso non ho in mente soltanto i risultati ma anche al percorso, ai momenti difficile e a tutte le persone che mi sono state vicino. Questo premio ha anche un valore per questo. E’ davvero un sogno essere riuscito a conquistare questo premio”.

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La preoccupazione per il Roland Garros

Prima di mettere lo smoking e ricevere il premio come miglior atleta ai Laureus Awards, Carlos Alcaraz conferma almeno in parte le preoccupazioni dei tifosi, in ansia dopo la foto che lo ritraeva con un vistoso tutore al polso destro: “Giocherò al Roland Garros? Vedremo. Il test fondamentale lo farò soltanto tra qualche giorno, faremo il possibile per provare a migliorare ma in questo momento dobbiamo avere molta pazienza. A partire da quello che diranno i test capiranno quale è la lesione e ci muoveremo da lì. Ora devo solo rimanere positivo ma non posso dare una risposta precisa sulla data del mio ritorno”.

La rivelazione sull’infortunio

Proprio mentre va in onda la cerimonia del Laureus Awards, in Spagna arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’iberico e sulla natura del suo problema. Nella trasmissione Partidazo de Cope rivelano infatti che l’infortunio subito riguarda la guaina del tendine del polso destro, immobilizzato ormai da quattro giorni: “E’ un’infiammazione, questo test che deve fare è un’ecografia di controllo dopo la prima fatta in Barcellona. Già si intuiva che Roma sarebbe stata difficile e il sogno era il Roland Garros ma ora quel sogno si fa più lontano. Tutto dipende da quello che dirà questa ecografia di controllo. Roma sembra impossibile e anche Parigi è difficile”.

Le parole di Sinner e la reazione con Bebe Vio

Ad alzare il trofeo è Carlos Alcaraz, ma prima dell’inizio della cerimonia Jannik Sinner concede qualche battuta ai giornalisti che lo incalzano anche sull’infortunio del suo rivale, con il numero uno che dà una lezione di sportività: “Sta passando un momento non facile ma speriamo di rivederlo in campo il prima possibile. Magari già a Roma. Spero che lui ci sia al Roland Garros, quando vuoi vincere vuoi farlo contro i migliori al mondo. La rivalità tra Federer e Nadal è durata più di 15 anni, noi abbiamo appena iniziato e quindi può ancora succedere di tutto”.

Nel momento dell’annuncio del premio ad Alcaraz, le telecamere indugiano subito su Jannik Sinner. Sullo schermo in contemporanea passano le immagini delle vittorie dello spagnolo nella scorsa stagione, anche quelle particolarmente dolorose per l’azzurro con la finale del Roland Garros. Ed è la schermitrice (che ora si prepara a passare all’atletica) Bebe Vio che rivolge qualche parola, forse di consolazione, al tennista azzurro.