Alcaraz arrugginito, Tiafoe lo beffa a Newark: ma che risate con Pegula. Ora la sfida al “Piccolo Sinner” Fonseca

La prima esibizione statunitense si chiude con una sconfitta in singolare contro Tiafoe per Alcaraz, che però potrà rifarsi al Miami Invitational dove testerà il livello di Joao Fonseca

A distanza di meno di un mese dalle Nitto ATP Finals che hanno segnato la fine della sua stagione, Carlos Alcaraz è tornato in campo a Newark nel New Jersey per l’esibizione A Racquet at The Rock dove è stato prima sconfitto dal giocatore di casa Frances Tiafoe e poi si è preso la sua rivincita trionfando nel doppio misto ad alto tasso di intrattenimento in coppia con Jessica Pegula. La trasferta nordamericana dello spagnolo non è però finita. Il n°1 al mondo è infatti atteso da un’altra esibizione a Miami, dove affronterà Joao Fonseca, che certamente non vedrà l’ora di mettere alla prova il proprio talento contro Carlitos.

Alcaraz sconfitto da Tiafoe a Newark

Si sarà pur trattato di un semplice match d’esibizione, ma dopo l’incredibile stagione avuta fa comunque un certo effetto sentire che Alcaraz ha perso un incontro. A batterlo è stato il giocatore di casa Tiafoe, bravo a conquistare il primo set e soprattutto a non sciogliersi una volta essere stato rimontato, trionfando al super tie-break che per l’occasione ha sostituto il terzo set. Esclusi alcuni momenti giocosi e di puro spettacolo (immancabili in un’esibizione con Carlos e Frances in campo), i due protagonisti hanno spinto con buona intensità e cercato di esprimere il loro tennis, che – soprattutto nel caso dello spagnolo – non è apparso al top. Nulla di preoccupante, anzi, dato che la preparazione di Alcaraz per il 2026 è appena iniziata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Che risate tra Alcaraz e Pegula

Alcaraz però non ci stava certamente a uscire sconfitto dallo stadio e si è immediatamente preso la rivincita su Tiafoe battendo lui e Amanda Anisimova nel match di doppio misto disputato in coppia con Pegula e vinto al super tie-break con il risultato di 10-8. Durante questo match, più rilassato rispetto ai singolari, spazio anche per più momenti di puro intrattenimento con protagonista Carlos, che ha scatenato le risate dello stadio intero e di Jessica quando sul servizio di quest’ultima, dopo un po’ di indecisione, lo spagnolo si è sdraiato per terra per non ostruirle la visuale ed evitare di essere colpito in testa.

Ora la possibilità di redenzione contro Fonseca

Ora Alcaraz sarà atteso dalla sua seconda esibizione in terra statunitense. Carlos è infatti volato in Florida per il Miami Invitational dove affronterà per la prima volta in carriera Fonseca, testando così personalmente il livello di colui che secondo molti sarà il giocatore in grado di impensierire il dominio suo e di Jannik Sinner e magari di issarsi al loro fianco dando vita a dei nuovi Big3.