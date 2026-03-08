Alcaraz fa paura, al servizio è un cecchino: standing ovation e inchino per Carlos, che poi sbugiarda il video virale

Alcaraz lascia senza parole i tifosi a Indian Wells colpendo cinque bersagli con cinque servizi e strappa applausi, ma su Instagram Carlos "smaschera" un proprio errore

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Carlos Alcaraz sempre più impressionante. Dopo un’inizio di 2026 da sogno e un esordio più che convincente a Indian Wells, lo spagnolo ha mostrato gli incedibili progressi compiuti al servizio, con tanto di tiro al bersaglio perfetto in allenamento che ha scatenando la reazione incredula dei tifosi ed è stato ripreso in un video di TennisTv diventato subito virale, anche se il numero 1 al mondo ci ha tenuto a smascherare un suo errore.

Alcaraz sempre più una macchina perfetta

Per quanto baciato da un talento cristallino, Alcaraz non è mai stato uno di quei giocatori che se ne sta comodo sugli allori. Come il suo rivale Jannik Sinner Carlos ha sempre avuto in mente come obiettivo fondamentale quello di migliorarsi costantemente, consapevole di come questa sia la chiave per rimanere a lungo ai vertici e la dimostrazione di ciò sono stati i progressi compiuti dallo spagnolo nell’ultimo anno.

Da aprile dell’anno scorso Alcaraz sembra infatti essere finalmente riuscito a risolvere i propri problemi di continuità che in passato gli erano costati eliminazioni sanguinose e punti in classifica, riuscendo a migliorare in ogni aspetto del gioco. Se a livello atletico e tecnico Carlos aveva poco da migliorare, i progressi dal punto di vista tattico sono invece sotto gli occhi di tutti.

Lo spagnolo ora è molto più attento alla scelta dei colpi e bravo a chiudere gli scambi senza rischiare di commettere inutili errori cercando soluzioni spettacolari e a gestire in generale i momenti della partita. Inoltre Alcaraz ha iniziato a lavorare molto anche sul servizio, colpo diventato ora una vera e propria arma.

Alcaraz è un cecchino al servizio, il video impressionante

A dimostrazione di ciò, sul profilo Instagram di TennisTv è comparso un video che mostra l’impressionante precisione di Alcaraz, che da quando ha modificato il proprio servizio prendendo spunto da Novak Djokovic è diventato una vera e propria macchina in battuta. Nel video si vede colpire con cinque servizi consecutivi cinque tubi di palline appositamente posizionati in alcuni punti dell’area di servizio durante una sessione di allenamento a Indian Wells.

Una prestazione impressionante al servizio, con i tifosi presenti a osservare che sono rimasti increduli, riservando una standing ovation a Carlos, che ha risposto allargando prima le braccia e poi mimando un inchino, visibilmente soddisfatto dalla propria precisione.

Ma Carlos puntualizza e “sbugiarda” il video virale

Poco dopo essere stato pubblicato il video di TennisTv è diventato immediatamente virale, con i tifosi che hanno esaltato Alcaraz e le sue prodezze. A ridimensionare quanto fatto è stato però lo stesso Carlos, che si è “smascherato” commentando: “Il primo servizio non dovrebbe contare, l’ho mancato”. Una replica che dimostra ancora una volta la genuinità e l’umiltà di Alcaraz, ma che certamente non stravolge l’impressione di quanto visto. Carlos non sarà infallibile al servizio, ma poco ci manca.