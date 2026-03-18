Alcaraz favorito da Miami: Fonseca impressiona in allenamento, ma il torneo lo penalizza prima della sfida a Carlos

Il maltempo che ha colpito Miami hanno portato il torneo a decidere di rimandare la sfida tra Fonseca e Marozsan a quando il centrale sarà pronto, penalizzando però in vincitore in vista della sfida ad Alcaraz

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Dopo aver assistito alla combattutissima sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca a Indian Wells, a Miami gli appassionati di tennis non vedono l’ora di vedere il giovane brasiliano all’opera contro l’altro dominatore attuale del circuito, Carlos Alcaraz, che potrebbe affrontare al secondo turno. Perché ciò si realizzi il classe 2006 dovrà prima però superare Fabian Marozsan, match che per problemi sul campo principale è stato spostato a giovedì 19 marzo, togliendo di fatto al vincitore dell’incontro il girono di riposo utile a ricaricare le prima della sfida al n°1 ATP.

Fonseca impressiona in allenamento e lascia di stucco gli spettatori

Nonostante la sconfitta per 7-6 7-6, la sfida contro Sinner a Indian Wells deve aver lasciato ottime sensazioni a Fonseca, che al primo incontro ufficiale con uno degli attuali dominatori del circuito ha dimostrato quanto le belle parole nei suoi confronti non fossero affatto esagerate e di poter reggere il ritmo asfissiante di un Jannik che da fondo campo è un martello pneumatico.

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Ora per Fonseca si prospetta una nuova affasciante sfida contro Alcaraz a Miami. Una nuova occasione per misurarsi con uno dei due migliori al mondo e capire a che punto sia della sua crescita. Un’eventuale sfida per la quale Joao si sta preparando al meglio a Miami, dove prima dovrà battere anche Marozsan, come dimostra un video circolato sui social che mostra una sua sessione di allenamento in cui mette in mostra la potenza del suo dritto a suo di martellate da fondo campo, con i tifosi sugli spalti rimasti completamente di stucco davanti alla forza sprigionata dal classe 2006, con un tifoso nello specifico che si è lasciato andare a una reazione che rende bene l’idea: “Oh Gesù Cristo!”.

Match tra Fonseca e Maroszan posticipato: il motivo e le conseguenze in vista della sfida ad Alcaraz

Come dicevamo prima, per affrontare Alcaraz Fonseca dovrà prima superare Marozsan all’esordio a Miami. Una sfida che teoricamente si sarebbe dovuta tenere oggi mercoledì 18 marzo come tutti gli altri primi turni della parte alta di tabellone, ma che il torneo ha deciso di rimandare alla giornata di giovedì. Il motivo è dovuto al forte maltempo che ha colpito la città della Florida in questi giorni e che non ha permesso di ultimare in tempo per l’inizio del Masters il campo centrale.

Gli organizzatori avrebbero potuto spostarlo su un campo secondario, ma l’enorme richiesta di biglietti da parte dei tifosi del brasiliano hanno portato il direttore James Blake ha optare per rimandare l’incontro a quando il centrale sarà a posto, in modo da massimizzare gli incassi e permettere a più persone possibili di assistere all’incontro del loro beniamino. Una scelta che però – come hanno fatto notare in molti sui social – penalizzerà il vincitore della sfida, che dovrà presentarsi al secondo turno contro Alcaraz senza il giorno di riposo normalmente concesso.

Alcaraz-Fonseca, il precedente (non ufficiale) proprio a Miami

L’eventuale sfida al secondo turno sarà il primo incontro ufficiale tra Alcaraz e Fonseca, ma non il primo in assoluto. I due si sono infatti affrontati appena quattro mesi fa proprio qui a Miami in occasione di un match d’esibizione rivelatosi estremamente combattuto, con Carlos che ebbe la meglio superando Joao al super tie-break con il risultato finale di 7-5 2-6 10-8. Una sfida combattuta che, per quando non ufficiale, alimenta l’hype attorno al possibile confronto nel secondo Masters 1000 stagionale.