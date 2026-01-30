Alcaraz favorito, Zverev infierisce: “Una str*****a”. Il giudizio impietoso di Bertolucci e la replica di Carlos

Zverev non ci sta e torna sul medical time out chiamato da Alcaraz per dei crampi, attaccando la decisione. Ma per Bertolucci la sconfitta di Sascha ha radici chiare

Dopo Jannik Sinner è toccato a Carlos Alcaraz finire nel mirino delle critiche per i presunti trattamenti di favore all’Australian Open. Durante la semifinale contro Alexander Zverev lo spagnolo ha infatti usufruito di un medical time-out per quelli che sembravano essere dei semplici crampi (cosa vietata dal regolamento), facendo andare su tutte le furie il tedesco, che si è sfogato anche in conferenza stampa.

Zverev: “Una str*****a. Si è preso un’ora e mezza di pausa”

Dopo essere salito in vantaggio di due set, Alcaraz ha rischiato di veder sfumare la sua prima finale all’Australian Open per alcuni problemi fisici – tra cui dei crampi – per cui ha ricevuto il trattamento del fisioterapista. Una decisione che ha scatenato una bufera di polemiche su Carlos, secondo molti favorito dal torneo come Sinner, e la reazione rabbiosa di Zverev, che è tornato sull’argomento anche in conferenza stampa infierendo sulle accuse allo spagnolo: “Aveva dei crampi, quindi normalmente non si può prendere un time-out medico per i crampi. Cosa posso fare? Non è una mia decisione. Non mi è piaciuto, ma non è una mia decisione. Ho solo detto che era una str*****a”.

Nonostante i problemi di stomaco e i crampi Carlos è riuscito comunque a prevalere al quinto set dopo averne persi due consecutivamente. Un risultato reso possibile anche dalla sua gestione, come evidenziato da Zverev, che ha spiegato come Alcaraz abbia praticamente giocato da fermo per praticamente due set, un dettaglio che gli ha consentito di riprendersi in vista del parziale decisivo: “Si è preso tipo un’ora e mezza di pausa (sorride, n.d.r.) in cui non si è mosso quasi per niente. Quindi, forse avrei dovuto sfruttare meglio quella situazione. Forse avrei dovuto vincere i game e i set un po’ più velocemente. Così, arrivando al quinto set, forse non avrebbe avuto tanto tempo per recuperare. Ma nel quinto set, il modo in cui si muoveva era di nuovo incredibile“.

Alcaraz replica a Zverev

In conferenza stampa è arrivata anche la replica di Alcaraz, che ha spiegato come inizialmente pensava si fosse trattato di un problema muscolare e i crampi siano arrivati un po’ dopo: “Ho sentito un fastidio all’adduttore della gamba destra. Non pensavo che si trattasse di crampi, ecco perché ho chiamato il fisioterapista. Tuttavia ho iniziato ad avvertire crampi in tutto il corpo. Devo analizzare ciò che è successo per evitare che accada nuovamente. Sono stato bravo a restare paziente e ad aspettare che i crampi si placassero. Essere così teso e nervoso ha influenzato negativamente la mia condizione fisica”.

Il giudizio impietoso di Bertolucci su Zverev

Al di là dei possibili favoritismi ad Alcaraz, questa semifinale dell’Australian Open ha evidenziato ancora una volta come Zverev, per quanto attuale n°3 al mondo, sia ben lontano dai primi due giocatori del mondo, che non riesce a battere nemmeno quando affrontano una delle loro peggiori giornate. Un’opinione condivisa anche da Paolo Bertolucci, che su X ha commentato in maniera impietosa la differenza tra Sascha e Carlos: “Nel tennis ci sono le categorie. Alcaraz e Zverev non appartengono alla stessa”.