Alcaraz: Ferrer o Moya in pole per sostituire Juan Carlos Ferrero dopo il divorzio

Secondo l'ex tennista Steve Johnson il n.1 al mondo sceglierà ancora in Spagna il suo prossimo coach, la polemica e le parole di papà Alcaraz

La rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è stata uno degli argomenti più caldi di questi giorni di festa. Il tennista di Murcia, dopo un anno in cui ha quasi raggiunto l’apice della sua carriera, ha interrotto la collaborazione con il suo allenatore, che lo accompagnava da oltre sette anni. Una decisione accettata malissimo e che ha scatenato polemiche in serie, buon ultima la replica di papà Alcaraz.

Le parole di Alcaraz

Nello spiegare le ragioni del divorzio il n.1 al mondo è stato piuttosto vago: “C’erano delle cose su cui non eravamo d’accordo. Uno propone una cosa da aggiungere o cambiare e viceversa. Chi cura gli interessi di Carlos pensa al suo interesse e io penso al mio. Ci sono stati alcuni argomenti su cui non eravamo d’accordo. Forse avremmo potuto continuare ma alla fine abbiamo reso che la cosa migliore era non proseguire insieme. E’ successo solo questo. Ci sono cose in cui non voglio entrare nei dettagli”.

La sentenza di papà Alcaraz

Carlos Alcaraz González, padre del tennista numero uno al mondo, ha dichiarato all’Efe che “ognuno è libero di esprimere la propria opinione in base a ciò che sa“, in merito alla rottura con Juan Carlos Ferrero , allenatore del figlio negli ultimi 7 anni, da quando l’atleta di El Palmar (Murcia) aveva 15 anni.

Il genitore dell’attuale leader ATP, che a 22 anni ha all’attivo 24 titoli, tra cui 6 Grandi Slam, non ha rivelato il motivo del mancato rinnovo del contratto di Ferrero, che aveva ammesso di sentirsi “ferito” dalla rottura, sebbene con una “sensazione di tranquillità e di aver svolto bene il suo lavoro

I pronostici di Johnson

Ora Alcaraz si prepara per la sua prossima sfida, la prima del 2026: l’ Australian Open . Steve Johnson , ex tennista trentaseienne (vincitore di una medaglia di bronzo olimpica in doppio a Rio 2016 e di quattro titoli ATP in singolare), è stato l’ultimo a commentare la decisione del giocatore murciano nel podcast “Nothing Major Show”, come si legge su El Mundo Deportivo: ” Alcaraz firmerà con qualcuno al 100%. Rimanendo in tema spagnolo, il mio istinto mi dice qualcuno come Carlos Moyá o David Ferrer. In questa fase, non c’è molto da cambiare dal punto di vista tecnico, si tratta più che altro di gestire lo stile di vita e le aspettative di essere il numero uno al mondo”.

Steve Johnson ha anche elogiato uno dei potenziali candidati per il ruolo di allenatore. ” Ferrer non ha mai vinto uno Slam né è stato il numero uno, ma sa cosa significa essere tra i primi 10 per oltre un decennio e in momenti come questo. È incredibile quello che Juan Carlos ha fatto con Alcaraz; è un allenatore fenomenale, e ci vuole una visione incredibile per vedere cosa può diventare qualcuno di 13, 14 o 15 anni in quattro o cinque anni”.