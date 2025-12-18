Alcaraz, la bordata di Toni Nadal: “Pagano per sentirsi dire quello che vogliono”. Lopez critico, l’avvertimento di Bertolucci

L’addio a Ferrero continua a far discutere, lo zio di Rafa si lancia all’attacco senza mezzi termini: “E’ una vecchia dinamica nel tennis”. Bertolucci avverte sui rischi: “Non può affidarsi al primo che passa”

Un annuncio che ha sconvolto il mondo del tennis. La decisione di Carlos Alcaraz di separarsi da Juan Carlos Ferrero ha avuto l’effetto di una bomba in un periodo di offseason altrimenti piuttosto sonnolento. E per il numero 1 del mondo non mancano le critiche.

L’attacco di Toni Nadal

A intervenire sulla rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è quello che nel mondo del tennis viene ormai chiamato da tutti “lo Zio”. Si tratta di Toni Nadal, leggendario coach di Rafa che sulla decisione del numero 1 del mondo sembra avere un’idea molto chiara e a “Radioestadio Noche” si lancia all’attacco: “E’ una decisione che mi ha sorpreso soprattutto perché era reduce da una stagione molto positiva. La cosa più logica sarebbe stata quella di continuare insieme dopo un’annata che ha concluso al numero 1 del mondo. Detto questo credo che la decisione di Alcaraz non sia tennistica. Le relazioni nel mondo del tennis sono molto difficili perché quello che paga è il giocatore, e normalmente paga per ascoltare quello che vuole sentirsi dire. Con Rafa? Per me era più semplice dirgli quello che non voleva sentire, era un rapporto diverso visto che si tratta di mio nipote”.

Feliciano Lopez critico, Bertolucci avverte

Le voci critiche nei confronti della decisione di Carlos Alcaraz si moltiplicano. Dalla Spagna arriva anche il commento di Feliciano Lopez: “Sarà difficile per Carlos trovare qualcuno che si adatti così bene al suo ambiente e al suo stile di vita e che porti tutto quello che Juan Carlos gli ha offerto. Per me è una decisione che è arrivata troppo presto”. Mentre dalle pagine della Gazzetta dello Sport, arriva l’avvertimento di Paolo Bertolucci sulla scelta del nuovo allenatore: “Non può mettersi in mano a uno di passaggio, a un giovane o a una amico, a uno medio. Ho addirittura sentito parlare di Nadal, mi sembra fantascienza però non conosco la situazione da vicino”.

Il casting per il nuovo coach è già cominciato

Secondo quanto rivela Cadena Cope, la decisione del divorzio da Ferrero era nell’aria già da qualche giorno e per questo motivo l’entourage di Carlos Alcaraz avrebbe già cominciato i primi sondaggi e le prime chiamate per il nuovo allenatore. Samuel Lopez ci sarà ma si cerca una figura che possa collaborare con lui. Del resto negli angoli di quasi tutti i migliori giocatori al mondo i coach sono quasi sempre due. Il progetto prevede la presenza di Lopez come “allenatore in seconda” e per questo il casting per il nuovo coach sarebbe già cominciato e la stampa spagnola ha rivelato che sarebbero arrivati anche i primi rifiuti.