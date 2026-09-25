Secondo Dinara Safina nel 2027 Ferrero non sarà l'erede di Cahill nel team di Sinner ma tornerà a collaborare con Alcaraz, che intanto non potrà prendersi la rivincita su Shelton a Tokyo

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Né Jannik Sinner né Rafael Jodar, secondo l’ex n°1 WTA Dinara Safina Juan Carlos Ferrero farà il suo ritorno nel circuito come allenatore nuovamente al fianco di Carlos Alcaraz, con il quale aveva interrotto la collaborazione al termine della scorsa stagione. Intanto arrivano buone notizie per lo spagnolo dall’ATP 500 di Tokyo, dove non dovrà affrontare Ben Shelton, contro cui aveva perso nei quarti di finale dello US Open.

Il ritorno di Ferrero nel circuito

Dall’annuncio di circa dieci giorni fa del suo ritorno nel circuito per la prossima stagione dopo la fine della collaborazione con Alcaraz, le speculazione sul futuro di Ferrero si sono sprecate, provando a indovinare il nome del giocatore al quale si legherà e che Juan Carlos ha voluto tenere segreto. Le opzioni più accreditate sono apparse da subito quelle di Jodar e dello storico rivale di Carlos, Sinner, con le opzioni Felix Auger-Aliassime, Martin Landaluce e un’esperienza nel circuito WTA più sullo sfondo.

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Dinara Safina: “Penso che Ferrero tornerà con Alcaraz”

Secondo Dinara Safina però il futuro di Ferrero non sarà rappresentato da nessuna di queste opzioni. Durante un intervento al Best Tennis Podcast, l’ex n°1 WTA e sorella di Marat Safin si è detta infatti convinta che Juanki tornerà nel team di Alcaraz per una seconda esperienza: “Per qualche ragione mi dico che Ferrero tornerà con Alcaraz. Non lo so, potrei sbagliarmi. Si è parlato di Jannik Sinner e di qualcun altro, ma non credo. Anche Rafael Jodar non penso. Ma, lo ripeto, potrei sbagliarmi. Mi piacerebbe che Alcaraz tornasse con Ferrero. Lui è bravo, forse ha capito: ‘Non posso farcela senza di lui’”

Agassi su Sinner e Cahill: “Ogni rapporto ha un suo capolinea”

Se Safina dovesse avere ragione allora sia riaprirebbe anche tutto il discorso sul team di Sinner riguardo il possibile sostituto di Cahill, il quale però non ha ancora confermato il ritiro al termine della stagione. Durante un’intervista rilasciata a La Repubblica Andre Agassi ha però fatto intendere come a suo parere il rapporto tra Darren (che fu anche suo allenatore) e Jannik abbia raggiunto tutti i traguardi che i due si erano imposti e che dunque a entrambi potrebbe anche essere utile una nuova esperienza:

“Penso che ogni rapporto tra coach e giocatore abbia un suo capolinea. Un allenatore davvero bravo, alla fine, arriva quasi a rendere superfluo il proprio lavoro. Prima o poi insegni ciò che sai, insegni al giocatore cosa lo rende forte. E anche tu impari da lui. Per un certo periodo ciò rende migliore anche te. Ma poi arriva un momento in cui le cose possono cambiare e una voce nuova può portare qualcosa di diverso. Ma Sinner e Cahill sono stati straordinari l’uno per l’altro”.

Alcaraz, strada spianata a Tokyo: ufficiale il ritiro di Shelton

Per scoprire quale sarà il futuro di Ferrero e se davvero tornerà nel team di Alcaraz, con ogni probabilità dovremo attendere il termine dell’attuale stagione, che vedrà Carlos nuovamente impegnato all’ATP 500 di Tokyo al termine della Laver Cup dove è attualmente impegnato. A proposito del torneo giapponese c’è una novità che interessa da vicino anche lo spagnolo. Oggi è infatti arrivata l’ufficialità del ritiro di colui che sarebbe stato testa di serie n°2, ovvero Shelton, che dopo aver rinunciato alla chiamata alla Laver Cup ha deciso di rinunciare anche al torneo di Tokyo, riducendo gli ostacoli sul percorso di Alcaraz e impedendo a quest’ultimo di potersi prendere la rivincita sullo statunitense dopo la sconfitta rimediata nei quarti di finale dello US Open.