Alcaraz e Ferrero ai ferri corti: Carlos lo cancella dal suo 2025 e lancia la sfida a Sinner col talismano Lopez

Nessuna menzione a Ferrero nel carosello di fine anno di Alcaraz, che invece sui social lancia la sfida a Sinner, il tutto con il talismano Samuel Lopez

Il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni per Carlos Alcaraz, ma anche quello che ha sancito la separazione dal suo storico coach Juan Carlos Ferrero. Una separazione che sembrerebbe essere stata tutt’altro che amichevole stando ad alcune indiscrezioni dalla Spagna, ma anche dalla decisione del classe 2003 di salutare l’anno appena concluso escludendo Juanki nel post Instagram composto da alcuni degli scatti rappresentativi della stagione. Lo spagnolo però è pronto a battagliare ancora con il rivale Jannik Sinner, il tutto insieme al talismano Samuel Lopez.

Alcaraz cancella Ferrero dal suo 2025

Da buon rappresentante della Gen Z, Alcaraz ha salutato il 2025 con un post social in cui ha inserito alcuni degli scatti più rappresentativi della stagione, dai trionfi e i titoli conquistati, alle foto con famiglia e amici, fino ad arrivare ai vari look dell’anno. Nel carosello ci sarebbe aspettato di trovare almeno una foto in compagnia del suo storico allenatore Ferrero, con cui a dicembre ha terminato la collaborazione dopo sette anni di successi.

Carlos ha invece deciso di ignorarlo e non inserirlo, quasi come a cancellarlo dal suo 2025. Una scelta che indica come lo spagnolo sia pronto a voltare pagina, ma anche che la separazione tra i due potrebbe essere stata tutt’altro che amichevole, come già sostenevano alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, rinforzate anche dalle parole di Juan Carlos che ha ammesso di non aver più sentito Alcaraz dopo l’addio.

Carlos lancia la sfida a Sinner

Alcaraz potrà aver già dimenticato Ferrero, ma certamente non il suo rivale Sinner, con cui è pronto a darsi battaglia per i titoli più importanti e il numero 1 del ranking. Anche in questo un segnale inequivocabile arriva da Instagram, dove Carlos ha commentato con l’emoticon della stretta di mano il video con cui Jannik ha salutato il 2025, come ad accettare una nuova sfida anche per il 2026.

L’incredibile dato di Alcaraz con Samu Lopez in panchina

Con l’addio a Ferrero, ad aiutare Alcaraz nella sfida con Sinner ci sarà Lopez, entrato a far parte nel suo team a fine 2024 e ora suo unico coach e diventato subito il talismano di Carlos. Con al suo fianco il solo Samu mentre Juan Carlos era assente, il classe 2003 ha vinto ben cinque degli otto titoli conquistati nel 2025 (i Masters 1000 di Montecarlo e Cincinnati e gli ATP 500 di Rotterdam, Queen’s e Tokyo) che gli hanno permesso di chiudere la stagione da numero 1. Insomma, un ruolino di marcia niente male, ma siamo sicuri che Jannik farà di tutto perché questa statistica si ridimensioni.