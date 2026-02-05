Alcaraz, con Ferrero rischia di finire malissimo: il gesto del coach dopo Melbourne e crescono le voci su Sinner

Il numero 1 del mondo dimentica di ringraziare il suo ex allenatore dopo il trionfo agli Australian Open e arriva la reazione a mezzo social. In Spagna vedono Ferrero come nuovo coach di Sinner

Una storia importante che rischia di finire malissimo. La vittoria di Carlos Alcaraz agli Australian Open e la sua “dimenticanza” potrebbero avere avuto un effetto anche sul rapporto con Juan Carlos Ferrero. Il numero 1 al mondo nei suoi discorsi di ringraziamento ha lasciato fuori il suo ex allenatore generando polemiche e ora anche una reazione da parte del diretto interessato.

Alcaraz dimentica il passato

Le parole di Carlos Alcaraz pronunciate dopo la vittoria degli Australian Open non sono passate inosservate, e non sono passate inosservate neanche le sue omissioni. Nel discorso di ringraziamento dopo aver vinto la finale con Novak Djokovic, il tennista numero 1 al mondo ha deciso di lasciare da parte i ringraziamenti per Juan Carlos Ferrero. E se è vero che il rapporto si è chiuso qualche mese fa, è altrettanto vero che il lavoro di sette anni fatto insieme è stato quello che ha portato il tennista di Murcia a completare il Career Grand Slam all’età di 22 anni.

La decisione di non ringraziare il suo ex allenatore è stata notata soprattutto in Spagna con Toni Nadal che è stato molto netto sulla questione: “E’ bello fare i complimenti al tuo nuovo allenatore ma devi ricordare anche l’altro. Samu Lopez ha fatto sicuramente un lavoro importante in questi due mesi ma non si può dimenticare quanto fatto da Ferrero nel corso di questi anni. Di certo non mi sarebbe piaciuto se Rafa avesse detto questo su Carlos Moya quando me ne sono andato”.

Il gesto di Ferrero

Nell’epoca social un “mi piace” o un “follow” sembra aver acquisito un ruolo molto importante e per questo motivo anche il gesto di Juan Carlos Ferrero non è passato inosservato. L’allenatore spagnolo avrebbe infatti deciso di non seguire più suoi social Carlos Alcaraz. Una decisione che forse non vuol dire niente, motivata da interessi di natura commerciale o altro. Ma dopo quanto accaduto negli ultimi giorni è lecito anche immaginare che la relazione tra giocatore e ormai ex allenatore si sia deteriorata molto negli ultimi mesi.

Le voci su un futuro con Sinner

Tutti a controllare le attività di Ferrero, il tecnico spagnolo mette da parte il suo ex allievo ma sui social continua a seguire Jannik Sinner. Le voci su un possibile ingresso dell’allenatore nel team del numero 2 del mondo si fanno sempre più forti, a maggior ragione dopo la sconfitta con Djokovic a Melbourne. Il sodalizio tra l’altoatesino è Darren Cahill non può continuare ancora a lungo visto che l’australiano ha già fatto sapere di voler chiudere la sua carriera come coach. Ferrero sembra in una fase di attesa. Dopo la fine dell’avventura con Alcaraz non ha nessuna fretta di rituffarsi nel circuito e vorrebbe aspettare l’occasione giusta. In Spagna sono sicuri che l’occasione giusta potrebbe essere proprio Sinner ma in questo momento sembra ancora un’ipotesi, plausibile ma piuttosto distante.