Alcaraz, il papà sotto accusa dopo l’addio a Ferrero: “Lo ha già fatto in passato”. Murray e Ivanisevic nella lista dei candidati

La separazione tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore continua a far discutere in Spagna. L’ex allenatore di Carlos all’attacco del papà: “Questione di soldi, ha fatto lo stesso con me”

La separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero continua a far discutere in Spagna. Una decisione arrivata a sorpresa con un sodalizio durato sette anni e che ha portato grandi risultati. La vicenda continua a tenere banco con media e appassionati iberici che ora mettono nel mirino l’interferenza del padre del giocatore.

L’accusa dell’ex allenatore

A provare a interpretare l’addio tra Alcaraz e Ferrero ci prova Carlos Santos, uno dei primi allenatori del giocatore numero 1 al mondo, con il coach che lancia un attacco neanche troppo velato al padre del tennista. “Per me la decisione non è maturata nel corso degli ultimi giorni, era qualcosa che covava già da tempo. Penso che di motivi ce ne siano tanti ma quello principale è l’aspetto economico. Ferrero ha una accademia da mandare avanti, oltre che gli impegni in famiglia e quindi la sua mancata volontà di essere presente in tutti i tornei ha giocato un ruolo importante”.

L’accusa di Santos arriva al padre di Carlitos: “In un primo momento non ci avevo pensato, è stata mia moglie a dirmi ‘guarda, è quello che è successo anche a te?’. Credo che sia così, alla fine tutto punta in direzione del padre, Carlitos in quegli aspetti non entra proprio. Anzi penso che lui avrebbe continuato con Ferrero. E’ una situazione che ho vissuto anche io. Avevo chiedo una serie di condizioni per continuare dopo 8 anni insieme ma il padre non la vedeva allo stesso modo. Almeno a Ferrero è arrivato un ringraziamento e delle belle parole, a me neanche quello”.

Murray, Ivanisevic e Moya: i candidati alla panchina

Al momento nel box di Carlos Alcaraz c’è e resta Samuel Lopez che ha cominciato poco più di un anno fa la sua collaborazione con il talento di El Palmar. Ma in Spagna sono sicuri che sulla panchina siederà anche un supercoach e al proposito già si sfoglia la margherita. L’idea Nadal sembra tramontata presto e i nomi più caldi sono quelli di Andy Murray, Goran Ivanisevic e Carlos Moya. Lo scozzese ha già avuto una prima esperienza di grande impatto nell’angolo di Djokovic, restano da capire le sue intenzioni e i suoi programmi per il futuro ma di certo il britannico ha sempre mostrato grande apprezzamento per Alcaraz.

Il secondo candidato potrebbe essere Goran Ivanisevic. Dopo la fine dell’avventura con Djokovic, il croato ha avuto due avventure brevi e piuttosto burrascose: la prima con Elana Rybakina con l’ingombrante presenza di Vukov, la seconda con Tsitsipas, un rapporto che si è chiuso tra accuse reciproche e polemiche. La terza pista porta invece a Carlos Moya, l’allenatore che è stato capace di dare un’ulteriore spinta alla carriera già favolosa di Rafael Nadal.