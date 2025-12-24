Alcaraz, Ferrero rompe il silenzio: i motivi della separazione, le divergenze sul contratto e la rivelazione su Sinner

L’ex allenatore di Carlos Alcaraz si racconta in un’intervista a Marca in cui rivela il “dolore” dopo l’addio al numero 1 al mondo e non chiude la porta a un ruolo con Jannik Sinner

Doveva essere una offseason tranquilla per il mondo del tennis e invece la rottura tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è stata una notizia che ha gettato scompiglio nel mondo del tennis. Ora l’allenatore spagnolo racconta la sua verità, lasciando la porta aperta anche a un futuro con Jannik Sinner.

Il motivo della rottura con Alcaraz

Nel corso della sua intervista a Marca, Ferrero ovviamente parla dei motivi che hanno portato alla sua separazione da Alcaraz: “Alla fine di ogni ano bisogna cominciare a vedere alcune cose che riguardano i contratti e c’erano delle cose su cui non eravamo d’accordo. Uno propone una cosa da aggiungere o cambiare e viceversa. Chi cura gli interessi di Carlos pensa al suo interesse e io penso al mio. Ci sono stati alcuni argomenti su cui non eravamo d’accordo. Forse avremmo potuto continuare ma alla fine abbiamo reso che la cosa migliore era non proseguire insieme. E’ successo solo questo. Ci sono cose in cui non voglio entrare nei dettagli”.

Ferrero non nasconde però la sua delusione: “E’ stato un cambiamento radicale per entrambi e non sarà semplice adattarmi. E’ una relazione che andava avanti da tempo, abbiamo vissuto tanti momenti importanti insieme. Ora è finito tutto abbastanza di colpo”.

Nessun dubbio per l’Australia

Il primo appuntamento della prossima stagione è già particolarmente importante per Alcaraz visto che a Melbourne si gioca l’Australian Open, l’unico slam che ancora manca nel suo palmares. “Da un punto di vista tennistico non penso che ci saranno dei grandi cambiamenti, Carlos riuscirà a gestire questa situazione e penso che giocherà a un livello molto alto in Australia. Samuel Lopez lo conosce bene, hanno passato tanto tempo insieme, lo scorso anno è stata un’esperienza importante e credo che sarà importante il suo apporto già a partire dalla prima occasione. Carlos ha 23 anni ma credo che abbia ancora molti margini di miglioramento, le persone che gli sono intorno ne sono consapevoli e penso che continueranno a lavorare in quella direzione”.

Un futuro con Sinner

Ovviamente quando si parla di Carlos Alcaraz non si può fare a meno di menzionare anche Jannik Sinner, il suo principale rivale nel mondo del tennis. Nel corso dell’intervista a Marca, Ferrero viene stuzzicato su un argomento di cui si è parlato molto negli ultimi giorni, le differenze nell’approccio all’allenamento tra i due giocatori e su un possibile ruolo nel box dell’italiano: “Io ho adattato il mio stile di allenatore a Carlos. Non c’è stato nessun momento in cui ho preso in considerazione altre opzioni. Adesso mi prenderò due o tre mesi di tempo per stare tranquillo e lasciar passare questo dolore. Poi se arriveranno delle opportunità le valuteremo. Sono quasi otto anni che passo molto tempo lontano da casa. Un’offerta da Sinner? Sarebbe una cosa che comunque valuterei. Sono giocatori straordinari però in questo momento non ci penso e non posso dire né sì né no. Adesso devo ancora archiviare la tappa più difficile della separazione con Carlos, non è ancora il momento di pensare ad altri giocatori”.