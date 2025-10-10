Alcaraz fa festa mentre Sinner e gli altri crollano a Shanghai e prepara una sorpresa per le ATP Finals

La scelta di saltare Shanghai da parte di Alcaraz sembra sempre più azzeccata, con Carlos che ha così potuto recuperare energie fisiche e mentali e preparare una sorpresa in per le prossima ATP Finals

Mentre a Shanghai procede il torneo in stile Hunger Games con i giocatori sfiancati dalle condizioni estreme della metropoli cinese, Carlos Alcaraz si è goduto qualche giorno di riposo tra feste e partite a golf per recuperare al meglio dopo il problema accusato alla caviglia durante l’ATP 500 di Tokyo. Nel frattempo lo spagnolo e Jannik Sinner potrebbero non essere più solo rivali in campo ma anche a livello di brand, con Carlitos che dovrebbe presentare il proprio logo alle prossime Nitto ATP Finals di Torino.

Alcaraz, riposo, feste e golf mentre gli altri soffrono a Shanghai

Dopo le fatiche, e soprattutto l’infortunio rimediato alla caviglia all’esordio, dell’ATP 500 di Tokyo vinto in finale contro Taylor Fritz, contrariamente ai suoi colleghi Alcaraz ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa invece che prendere parte al Masters 1000 di Shanghai. Una scelta quanto mai azzeccata col senno di poi vedendo i problemi accusati dai giocatori in Cina, compreso il rivale Sinner, costretto al ritiro al terzo turno. Carlos ha invece potuto ricaricare le pile fisiche e soprattutto mentali, svagandosi alla festa di matrimonio di un suo amico e giocando a golf, la sua nuova grande passione.

Alcaraz tranquillizza sulle condizioni della caviglia

A fargli compagnia sul green il golfista spagnolo Jon Rahm, con cui Alcaraz ha passato una giornata intera in occasione di un evento per promuovere il torneo di golf Spanish Open Pro-Am. Proprio in occasione di questo evento di sponsorizzazione Carlos ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi tifosi sulle condizioni della caviglia, lasciando intendere di essere pronto e carico per gli ultimi appuntamenti della stagione: “Sono rimasto a casa affinché la mia caviglia guarisse completamente e sta andando tutto bene”.

Alcaraz come Sinner: alle ATP Finals svelerà il suo nuovo logo

Nel frattempo Alcaraz si starebbe preparando anche a un grande passo, questa volta a livello imprenditoriale. Secondo quanto riportato da Bastien Fachan infatti Carlos potrebbe presentare il proprio logo personale alle prossime Nitto ATP Finals, seguendo così le orme di Roger Federer, Novak Djokovic, dell’idolo Rafael Nadal e del rivale Sinner, con alcuni utenti che ironicamente sperano che il simbolo scelto dallo spagnolo per rappresentare sé stesso sia una delle simpatiche faccine che spesso disegna sulle telecamere dopo i match.