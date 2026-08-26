Alcaraz prima la figuraccia poi l’allarme: la scelta agita la Spagna. US Open, clamoroso dietrofront su Wawrinka

Il tennista spagnolo, dopo il ritorno in campo, ha deciso di annullare l’allenamento in programma nella giornata di mercoledì e prendersi una giornata di riposo: una scelta che alimenta preoccupazione

Carlos Alcaraz ci sarà agli US Open ma in che condizioni è ancora tutto da vedere. Lo spagnolo ha fatto i conti con un fastidioso problema al polso che lo ha costretto a saltare gli ultimi 4 mesi della stagione con un rientro in uno slam (torneo che si gioca al meglio dei cinque set) che molti consideravano improbabile. E ora la sua ultima mossa alla vigilia del torneo spaventa.

La scelta di Alcaraz

Meglio riposarsi e pensarci su. Deve essere stato questo il pensiero di Carlos Alcaraz che a pochi giorni dal debutto a New York ha deciso di rinunciare all’allenamento in programma per la giornata di mercoledì. Una scelta che ha sorpreso molti, lo spagnolo reduce da un lungo infortunio è sembrato più che arrugginito nelle sue ultime uscite (ufficiali e non) e tutto lasciava pensare che questi ultimi giorni prima del debutto agli US Open potevano essere quelli giusti per accelerare i tempi e provare a recuperare un po’ di smalto. Una decisione che ha subito creato un’ondata di preoccupazione in Spagna al punto che si è tornato a parlare di un probabile forfait ma che invece potrebbe trattarsi solo della voglia di riposare e di ricaricare le batterie dopo mesi di inattività che hanno sicuramente il loro peso.

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Le uscite poco convincenti di Carlos

Gli ultimi giorni sono stati quelli del ritorno in campo per Carlos Alcaraz. Dopo un’assenza durata quattro mesi, il tennista spagnolo è tornato a giocare anche in partite ufficiali ma i risultati non sono stati convincenti. Lo stato di forma sembra lontano da quello ammirato nei tornei pre-infortunio, e Carlitos non è riuscito a rimediare neanche con il suo grande talento. Il primo campanello di allarme è arrivato nel set di allenamento contro il connazionale Merida con i giornali spagnoli che hanno parlato apertamente di figuraccia. E le cose non sono andate meglio nel torneo di doppio misto agli US Open con l’uscita di scena dell’iberico in coppia con Serena Williams contro Belinda Bencic e l’azzurro Flavio Cobolli. Due passi falsi a cui si aggiunge anche il set perso malamente contro Fils (6-1).

Il clamoroso dietrofront su Wawrinka

Stan Wawrinka è stato uno dei tennisti migliori degli ultimi 20 anni. L’elvetico è riuscito a farsi spazio in una generazione del mondo del tennis che ha visto tre dei suoi migliori interpreti (Federer, Nadal e Djokovic) al loro apice. Ma nonostante una concorrenza agguerrita, lo svizzero dallo splendido rovescio a una mano è riuscito a conquistare trofei e titoli slam. Tra questi anche gli US Open del 2016 e nel suo ultimo anno di carriera, la scelta del torneo americano di non concedergli una wild card ha fatto molto discutere.

Wawrinka però ha deciso di non fare polemiche, anzi alla vigilia del Major ha deciso di scrivere un messaggio di ringraziamento a un torneo che lo ha visto grande protagonista. Una lettera commovente che ha spinto gli organizzatori a ripensarci e complice il forfait di Patrick Kypson, l’americano che aveva ottenuto l’ultima wild card a disposizione, è arrivata la decisione di dare l’ultima chance a “Stan The Man”. Qualcuno parla di scelta di ripiego ma alla fine è arrivata la decisione più sensata.