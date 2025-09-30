Alcaraz risponde a Sinner: batte Fritz, trionfa a Tokyo e rafforza la numero 1. Classifica ATP, la situazione

Lo spagnolo riscatta la sconfitta in Laver Cup e piega lo statunitense con un doppio 6-4: missione compiuta, ora è sicuro di restare al vertice fino a Bercy.

Sinner chiama, Alcaraz risponde. Poco dopo la vittoria di Jannik a Pechino su De Minaur, Carlitos replica da campione: piega Fritz in finale e conquista il torneo di Tokyo. Volendo viaggiare con le metafore, lo spagnolo si conferma avanti rispetto all’italiano anche dal punto di vista cronologico: ha trionfato in Giappone un giorno prima di quanto Sinner potrebbe fare in Cina. Ma stavolta i suoi meriti c’entrano poco: è questione di calendario. Nella capitale giapponese, infatti, il match per il titolo è stato calendarizzato di martedì per dar modo ai protagonisti di respirare un po’ prima del trasferimento a Shanghai, che da Pechino è meno distante.

Tokyo, Alcaraz batte Fritz e “vendica” la Laver Cup

Finale condotta con grande autorevolezza da Alcaraz, contro un altrettanto efficace Fritz, che peraltro aveva battuto lo spagnolo qualche giorno fa in un match di Laver Cup. Quando le sfide contano davvero, però, Carlos non le stecca mai. O quasi mai. Soprattutto di questi tempi. Chirurgico il numero 1 della classifica a piazzare il break valso il primo set proprio al decimo gioco (6-4), bravo poi nel secondo a contenere la reazione di Fritz, che sotto 5-1 aveva piazzato il controbreak della speranza e nel decimo gioco si era portato sul 15-30. Niente da fare: decisiva una palla conta dell’ineffabile murciano.

Carlos spiega la svolta: “Ho lavorato su un aspetto”

“Sono molto contento di aver vinto, ho avuto quei cinque minuti di paura quando mi sono infortunato alla caviglia nel primo turno, poi mi sono divertito”, l’ammissione di Alcaraz nell’intervista subito dopo il match contro Fritz. “Avevo iniziato il mio percorso non benissimo, poi però partita dopo partita è andata molto bene. Per me è la prima volta qui, ma non sarà l’ultima”, la garanzia ai tifosi giapponesi osannanti. Quindi la spiegazione della svolta: “Sto giocando un grande 2025, col mio coach avevo preparato un piano. L’obiettivo era di combattere sul piano mentale senza guardarmi indietro e sono orgoglioso del cammino compiuto”.

Classifica ATP: Sinner può accorciare su Alcaraz

La vittoria di Tokyo ha consentito ad Alcaraz di recuperare i 500 punti sottratti prima del torneo: nel 2024 trionfò a Pechino battendo proprio Sinner in finale. Carlitos si conferma dunque a 11.540, la quota che aveva prima di dar inizio alla sua campagna d’Asia. Avesse perso, si sarebbe “fermato” 11.370, consentendo a Jannik di avvicinarsi. Ma Sinner può rosicchiare comunque qualche punticino. Il campione azzurro ha iniziato il torneo di Pechino a 760 punti di distanza da Alcaraz. Dovesse vincere la finale di mercoledì contro Medvedev o Tien, salirebbe da 10.780 a 10.950 punti, a -590 dallo spagnolo. Un piccolo passo verso l’aggancio, che rimane comunque molto difficile.