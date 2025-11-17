Alcaraz, è giallo in Spagna per le sue condizioni: la scelta sulla Davis. Il calvario di Fils è un monito per Carlos

Il risultato della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il numero 1, infortunatosi nel corso della finale con Sinner, è un giallo: c’è chi parla di sovraccarico, chi di edema. Mercoledì la decisione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Carlos Alcaraz potrebbe decidere di rinunciare all’ultimo minuto alla sua partecipazione alla Coppa Davis. Il giocatore spagnolo si è sottoposto in giornata a una risonanza magnetica ma in Spagna, differenti fonti di informazioni non concordano sugli esiti. Per il momento il giocatore è a riposo e solo mercoledì sarà deciso se giocherà nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca.

Giallo sulle condizioni

Le condizioni di Carlos Alcaraz dopo il problema alla gamba accusato nel corso della finale delle ATP Finale di Torino sono diventate una specie di giallo in Spagna. Il quotidiano Marca lancia un aggiornamento che non sembra molto preoccupante, rivela che il giocatore appena arrivato a Bologna è andato in clinica per sottoporsi a una risonanza magnetica insieme a Angel Ruiz Cotorro, il medico della squadra spagnola, con i risultati che sono stati inviati immediatamente a Juanjo Lopez, il dottore personale del tennista spagnolo. E i primi risultati parrebbero di un sovraccarico alla gamba.

Di diverso avviso invece quanto Cope che rivela come l’esame a cui si è sottoposto il tennista numero uno del mondo abbia invece rivelato un edema alla coscia, una condizione da tenere maggiormente sotto controllo per evitare che si possa creare una situazione potenzialmente più grave. Mercoledì sarà presa la decisione finale da parte di Alcaraz e della Spagna per decidere se schierarlo o meno in campo nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca.

Berdych gongola: “Senza di lui la Spagna perde tanto”

Dall’altra parte della “rete”, anche se ancora in senso puramente metaforico, c’è la Repubblica Ceca. La squadra guidata da Thomas Berdych sogna un’impresa a Bologna e affrontare la Spagna senza Alcaraz sarebbe un vantaggio importante: “Non mi nascondo, se dall’altra parte c’è Alcaraz per noi è estremamente complicato. Se non giocherà sarà una grande assenza per la Spagna, diciamo che preferirei che non giocasse ma vedremo quello che succederà. Da parte nostra l’unica cosa che possiamo fare è quella di essere pronti. Ovviamente se Carlos gioca, la Spagna è la grande favorita”.

Alcaraz, il calvario di Fils invita alla prudenza

Tante le defezioni in Coppa Davs con la Francia che ha dovuto fare a meno anche di Ugo Humbert che proprio alla vigilia dell’evento ha dovuto rinunciare alla convocazione per un problema fisico. Al suo posto ci sono Giovanni Mpetshi-Perricard e Corentin Moutet mentre come primo singolarista la scelta potrebbe ricadere su Arthur Rinderknech. Ma nelle ultime ore in Francia è esploso il caso riguardante Arthur Fils. Il promettente giocatore francese è fuori per infortunio da mesi e il giornalista Bertrand Milliard ha rivelato un retroscena su quanto accaduto al 21enne. Prima del Roland Garros, infatti gli era stato sconsigliato di partecipare allo slam francese per un problema alla schiena di cui aveva sofferto contro Zverev a Miami. Il giocatore ha rivelato lo scorso maggio di aver riportato una frattura da stress alla schiena e secondo le ultime voci c’è grande preoccupazione per le sue condizioni.

Un caso, come altri nel mondo del tennis e dello sport in generale, che serve da monito. I tanti impegni che devono affrontare gli atleti finiscono per creare problemi fisici che se non affrontati per tempo, soprattutto con la scelta di rinunciare a un torneo, può portare a conseguenze più gravi. E il caso del francese Fils è un monito alla prudenza anche per Alcaraz che vuole riportare la Davis in Spagna ma deve anche pensare alle conseguenze a lungo termine.