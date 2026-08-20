Alcaraz giocherà gli US Open! L'annuncio in stile colpo di mercato con Fabrizio Romano: e ora che farà Sinner?

Un colpo di "mercato" in tutti i sensi: Carlos Alcaraz ha approfittato della collaborazione di Fabrizio Romano per annunciare il suo ritorno in campo, oltre 4 mesi dopo l'ultima partita. Sinner come risponderà?

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Carlos Alcaraz ha sciolto la riserva: assente dai campi da gioco da metà aprile, lo spagnolo sarà al via dell’ultimo slam della stagione, presentandosi agli US Open con l’intenzione di confermare il succesos ottenuto nella passata edizione. Un annuncio arrivato in collaborazione con Fabrizio Romano, quasi fosse una sorta di colpo di mercato (ma calcistico), che pure non ha sorpreso molti, perché in Spagna nelle ultime ore davano per certa la partecipazione di Alcaraz all’open statunitense. Ora però si attende di capire se anche Jannik Sinner si presenterà a Flushing Meadows.

Un colpo da maestro social per l’annuncio più atteso

Per una volta “Here we go”, la celebrazione frase con la quale l’insider di mercato Fabrizio Romano annuncia i colpi ufficiali dei club, è servita per riportare sul pianeta tennis l’attuale numero 2 del mondo. Un colpo da maestro a mezzo social, con la consapevolezza che questo era davvero ciò di cui tutto il mondo ATP avesse bisogno in un momento delicato della stagione, con Sinner alle prese con i problemi al ginocchio che l’hanno tenuto lontano dai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati (e con la partecipazione agli US Open a rischio), Djokovic “costretto” a centellinare gli sforzi per preservare le energie in vista dei tornei ai quali tiene maggiormente (quindi gli slam) e Zverev che non sembra passarsela poi tanto bene, reduce da un paio di eliminazioni cocenti nei due Masters 1000 dove si presentava come prima testa di serie.

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Rientro programmato

Insomma, ci voleva come il pane questo annuncio di Carlitos, che ha disputato l’ultimo match il 14 aprile contro il finlandese Virtanen all’ATP 500 di Barcellona, salvo poi decidere di ritirarsi prima della sfida contro Machac per via del problema al polso che gli ha presentato il conto dopo la trasferta americana di primavera del Sunshine Double.

Costretto a saltare tutta la restante stagione sulla terra e quella sull’erba, Alcaraz ha programmato il rientro appositamente a Flushing Meadows, e dopo i timori delle ultime settimane ha potuto finalmente annunciare il suo ritorno a tempo pieno nel circuito professionistico.

Sinner, una “pressione” inattesa: ora che si fa?

La cautela con la quale lo spagnolo ha deciso di tornare in ballo è la stessa che sta convincendo Sinner a non fare passi più lunghi della gamba.

Anche se un’eventuale rinuncia adesso peserebbe di più: sebbene dopo 4 mesi Alcaraz potrebbe pagare un conto salato (dovrà ritrovare sensazioni e colpi, perché un conto è farsi male a un ginocchio, un conto al polso…), saltare l’appuntamento potrebbe rivelarsi non la soluzione più vantaggiosa per Jannik, al netto dei 1.300 punti da difendere per la finale persa lo scorso anno contro Carlitos (che in quell’occasione effettuò il sorpasso in vetta al ranking). La decisione dello spagnolo potrebbe mettere fretta a Sinner, che non ha ancora sciolto la riserva.