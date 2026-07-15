Alcaraz con la sua Laila Hasanovic, vacanza italiana con una bionda misteriosa: senza tennis Carlos ha trovato l’amore

Come Sinner, che durante la sospensione del 2025 che lo ha tenuto lontano dai campi aveva conosciuto Laila Hasanovic, anche Alcaraz sembrerebbe aver trovato nell'amore la cura per sopportare la lontananza obbligata dal tennis

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Ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio al polso destro rimediato lo scorso aprile a Barcellona, Carlos Alcaraz si sta godendo qualche giorno di relax sulla costiera amalfitana a bordo del suo yacht. Stando a quanto riportato dalla rivista spagnola Semana in compagnia del campione spagnolo ci sarebbe anche una misteriosa ragazza bionda, possibile nuova fiamma di Alcaraz, che come Jannik Sinner nel 2025 con Laila Hasanovic potrebbe aver trovato nell’amore la cura per dimenticare l’assenza forzata dai campi da tennis.

La nuova fiamma di Alcaraz, impazza il gossip in Spagna

In Spagna sta impazzando il gossip attorno ad Alcaraz. Secondo quanto riportato dal direttore della rivista spagnola Semana il tennista spagnolo, costretto ai box da un infortunio al polso destro, avrebbe passato qualche giorno di vacanza a bordo del suo lussuoso yacht in compagnia di tre coppie e una misteriosa ragazza bionda con cui si è “divertito e rilassato in dolce compagnia” e ha “condiviso momenti teneri e intimi” dice il direttore Borrajo.

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Alcaraz come Sinner, trovare l’amore per sopportare l’assenza dai campi

Se il gossip dovesse essere confermato la situazione ricorderebbe molto da vicino quella vissuta l’anno scorso da Sinner, che durante la sospensione dal doping era stato scoperto in una fuga d’amore in Danimarca dove aveva incontrato una bionda misteriosa poi rivelatasi essere Laila Hasanovic, sua attuale compagna. Insomma, come Jannik anche Alcaraz potrebbe aver trovato nell’amore, o in un po’ di semplice e tenera compagnia, una cura, una sorta di palliativo per sopportare meglio l’assenza forzata dai campi da tennis.

I prossimi passi di Alcaraz verso il rientro

Intanto in Spagna, oltre al gossip cresce anche l’ottimismo sulle condizioni di Alcaraz, che stando alle ultime notizie dovrebbe provare a rientrare al Masters 1000 di Cincinnati. Carlos infatti starebbe attendendo l’ultimo via libera (che dovrebbe arrivare già questa settimana) del suo medico per aumentare l’intensità degli allenamenti in modo da riuscire a tornare in campo in occasione del secondo Masters che si terrà sul cemento nordamericano, utile per prepararsi al meglio in vista dello US Open e ritrovare sensazioni positive.