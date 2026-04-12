Alcaraz "hijo de p...": perché Vacherot ha insultato lo spagnolo a Montecarlo e la reazione di Carlos

Un momento di grande tensione ha segnato il finale del match di Montecarlo tra il monegasco e il murciano: l'attacco di Valentin e le scuse del rivale a partita finita.

Si sono salutati con un abbraccio affettuoso e tra gli applausi del pubblico di Montecarlo, che ha gradito lo spettacolo di due set intensi, tirati, combattuti. Forse anche troppo, visto che tra Valentin Vacherot e Carlos Alcaraz sono volate parole grosse, soprattutto negli ultimi giochi della semifinale del Masters 1000 del Principato. La tensione per il risultato e una richiesta di Alcaraz alla giudice di sedia hanno mandato su tutte le furie Vacherot, enfant du pays e beniamino del pubblico monegasco. Chiaramente percepibile il “pesante” insulto in spagnolo di Valentin a Carlitos, che ha provocato un po’ di imbarazzo: in tribuna, a fare il tifo per il suo pupillo, c’era pure il principe Alberto.

Montecarlo, nervi tesi in semifinale tra Vacherot e Alcaraz

Ma che è successo e cosa ha provocato la reazione fumantina di Vacherot? Tutto si è verificato durante il nono gioco del secondo set, sul punteggio di 4-4 e con Alcaraz in vantaggio di un set dopo aver vinto 6-4 il primo. Mentre il monegasco era al servizio, Alcaraz ha richiesto una video review per un colpo contestato dell’avversario: secondo Carlitos, Vacherot aveva rigiocato la pallina dopo che questa aveva toccato terra. La giudice di sedia, l’ormai celebre Aurelie Tourte (sempre lei!), ha indossato le cuffie e ha rivisto tutta l’azione, confermando la decisione di campo: il colpo di Vacherot era regolare.

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La review di Tourte e la pesante offesa del monegasco a Carlos

La lunga interruzione, però, deve aver in qualche modo condizionato Vacherot, che nel prosieguo del game non ha sfruttato due opportunità a proprio favore per portarsi sul 5-4. Da 40-15, ha subito quattro punti consecutivi cedendo il servizio ad Alcaraz che poi ha chiuso i conti con un altro 6-4. In un momento di pausa di uno degli scambi finali del nono game, si è sentito Vacherot dire chiaramente a Carlos: “Hijo de p…”. Un insulto che non ha bisogno di traduzione. Alcaraz o non se n’è accorto o ha fatto finta di nulla, tanto è vero che lì per lì non ha battuto ciglio in risposta alla provocazione.

La reazione di Alcaraz dopo esser stato insultato da Vacherot

Cordiale è stato anche il saluto al termine del match. I due si sono stretti la mano e si sono persino abbracciati, poi Alcaraz ha scritto sulla telecamera parole dolci per l’avversario appena battuto: “Respect to Valentin”. Forse Carlitos ha preferito fare il sornione, fingendo di non aver sentito, per non infiammare il pubblico di casa in vista della finale delle finali contro Sinner. O magari davvero non ha sentito l’insulto del monegasco, determinato dalla richiesta di qualche scambio prima. In ogni caso tutto è rimasto confinato a una “scaramuccia di campo” e non dovrebbe portare a ulteriori conseguenze.