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Alcaraz "hijo de p...": perché Vacherot ha insultato lo spagnolo a Montecarlo e la reazione di Carlos

Un momento di grande tensione ha segnato il finale del match di Montecarlo tra il monegasco e il murciano: l'attacco di Valentin e le scuse del rivale a partita finita.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Si sono salutati con un abbraccio affettuoso e tra gli applausi del pubblico di Montecarlo, che ha gradito lo spettacolo di due set intensi, tirati, combattuti. Forse anche troppo, visto che tra Valentin Vacherot e Carlos Alcaraz sono volate parole grosse, soprattutto negli ultimi giochi della semifinale del Masters 1000 del Principato. La tensione per il risultato e una richiesta di Alcaraz alla giudice di sedia hanno mandato su tutte le furie Vacherot, enfant du pays e beniamino del pubblico monegasco. Chiaramente percepibile il “pesante” insulto in spagnolo di Valentin a Carlitos, che ha provocato un po’ di imbarazzo: in tribuna, a fare il tifo per il suo pupillo, c’era pure il principe Alberto.

Montecarlo, nervi tesi in semifinale tra Vacherot e Alcaraz

Ma che è successo e cosa ha provocato la reazione fumantina di Vacherot? Tutto si è verificato durante il nono gioco del secondo set, sul punteggio di 4-4 e con Alcaraz in vantaggio di un set dopo aver vinto 6-4 il primo. Mentre il monegasco era al servizio, Alcaraz ha richiesto una video review per un colpo contestato dell’avversario: secondo Carlitos, Vacherot aveva rigiocato la pallina dopo che questa aveva toccato terra. La giudice di sedia, l’ormai celebre Aurelie Tourte (sempre lei!), ha indossato le cuffie e ha rivisto tutta l’azione, confermando la decisione di campo: il colpo di Vacherot era regolare.

La review di Tourte e la pesante offesa del monegasco a Carlos

La lunga interruzione, però, deve aver in qualche modo condizionato Vacherot, che nel prosieguo del game non ha sfruttato due opportunità a proprio favore per portarsi sul 5-4. Da 40-15, ha subito quattro punti consecutivi cedendo il servizio ad Alcaraz che poi ha chiuso i conti con un altro 6-4. In un momento di pausa di uno degli scambi finali del nono game, si è sentito Vacherot dire chiaramente a Carlos: “Hijo de p…”. Un insulto che non ha bisogno di traduzione. Alcaraz o non se n’è accorto o ha fatto finta di nulla, tanto è vero che lì per lì non ha battuto ciglio in risposta alla provocazione.

La reazione di Alcaraz dopo esser stato insultato da Vacherot

Cordiale è stato anche il saluto al termine del match. I due si sono stretti la mano e si sono persino abbracciati, poi Alcaraz ha scritto sulla telecamera parole dolci per l’avversario appena battuto: “Respect to Valentin”. Forse Carlitos ha preferito fare il sornione, fingendo di non aver sentito, per non infiammare il pubblico di casa in vista della finale delle finali contro Sinner. O magari davvero non ha sentito l’insulto del monegasco, determinato dalla richiesta di qualche scambio prima. In ogni caso tutto è rimasto confinato a una “scaramuccia di campo” e non dovrebbe portare a ulteriori conseguenze.

Alcaraz "hijo de p...": perché Vacherot ha insultato lo spagnolo a Montecarlo e la reazione di Carlos Tennis, il calendario 2026: tutti i tornei del programma ATP che attendono Sinner, Alcaraz e i loro fratelli Getty

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