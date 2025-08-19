Alcaraz, i caroselli dopo il ritiro di Sinner a Cincinnati scatenano la bufera: "Ma non era dispiaciuto?"

Fanno discutere le immagini, virali sui social, degli sfrenati festeggiamenti di Carlos dopo il "trionfo" al Masters 1000 dell'Ohio, grazie ai guai di Jannik.

Amici no, nemici mai. Carlos Alcaraz più volte ha chiarito il suo rapporto con Jannik Sinner, scacciando via quel velo di ipocrisia tipico delle “forzature dello sport”, secondo cui tra rivali debba esistere per forza o un’accesa antipatia, o una profonda vicinanza. Lo spagnolo e l’italiano sono semplicemente due ragazzi che, grazie al loro talento e a una particolare congiuntura, domineranno la scena tennistica per diversi anni. Si rispettano profondamente, anche se non saranno mai amici stretti. Lo hanno dimostrato lunedì, dopo la finale di Cincinnati, quando Carlitos ha “consolato” sinceramente Jannik, costretto al ritiro per via delle sue vicissitudini fisiche.

Alcaraz nel mirino per i festeggiamenti a Cincinnati

Secondo una fetta consistente di utenti social, però, la sportività e il fair play di Alcaraz non sarebbero stati del tutto spontanei. Il motivo? Dopo il “trionfo” nel Masters 1000 dell’Ohio, reso possibile proprio dai guai di Jannik, Carlos si sarebbe dato alla pazza gioia, non mostrando alcun rispetto per il tormento dell’avversario. Sono davvero tanti i commenti indignati di utenti italiani in calce ai video che documentano i “caroselli” di Alcaraz e del suo staff dopo il successo. Eccone uno, diffuso da un account di fan brasiliani del murciano, in cui si vede Carlos sfilare col suo team tra le strade di Cincinnati.

Bufera su Carlos: “Zero rispetto per Jannik Sinner”

In un altro video, diffuso dal giornalista spagnolo German Abril, si documenta la stessa “parata trionfale”, ma da un’altra angolazione. “Che clown, tipico spagnolo di m…”, uno dei primi commenti di un utente italiano. “È un tamarro, cosa pretendiamo?”, un’altra considerazione. “Avevo apprezzato il suo comportamento ieri, ma mi sono sbagliata. Un ragazzino, come sempre! Non c’è paragone e non parlo di tennis ma di umiltà e sportività. Zero rispetto!!”, l’indignazione di una tifosa di Jannik. E ancora: “Vergognoso esultare per una vittoria quando il tuo rivale si è ritirato“. E qualcuno arriva a chiedere: “Ma non era dispiaciuto?”.

Gli spagnoli (ma non solo) difendono Alcaraz

Non tutti però la pensano allo stesso modo. Scrive un’utente italiana: “Perché non doveva festeggiare con il suo team? Ha vinto il torneo. La coppa viene data per quello, non per una singola partita. Ci arrivate?”. Molti spagnoli invece se la ridono. Altri ricordano come nessuno si sia scandalizzato dopo che Sinner aveva trionfato a Wimbledon grazie all’improvviso ritiro di Dimitrov. E il giornalista che aveva diffuso il video fa il bacchettone: “Aspetta, aspetta, c’è gente indignata per un video di sette secondi di Alcaraz che festeggia il titolo Masters 1000 con la sua squadra, con cui ha trascorso due settimane a Cincinnati. È scandaloso”.