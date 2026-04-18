Alcaraz, il retroscena sull'infortunio che blinda Sinner numero 1: ma in Spagna se la prendono con Panatta

Non sono giorni felici per Carlos Alcaraz. L’esito disastroso della campagna statunitense di marzo e la sconfitta nella finale di Montecarlo contro Jannik Sinner sono costate al murciano la perdita della leadership in classifica a vantaggio dell’amico-rivale italiano. Poi è arrivato un infortunio a complicare ulteriormente le cose. Il problema al polso che ha costretto Carlitos a dare forfait a Barcellona e a Madrid, di fatto, ha blindato la posizione numero 1 di Sinner almeno fino a Roma. E chissà che Jannik non possa “sfruttare” ulteriormente la situazione sciogliendo i dubbi e prendendo parte al Masters 1000 madrileno, in modo da consolidare il vantaggio.
- Infortunio Alcaraz: ecco come s'è fatto male al polso
- I problemi di Carlos che lanciano Sinner in cima al ranking
- In Spagna ce l'hanno con Panatta per le critiche ad Alcaraz
Infortunio Alcaraz: ecco come s’è fatto male al polso
Emergono retroscena clamorosi sulle modalità, piuttosto curiose, con cui Alcaraz s’è procurato l’infortunio al polso che l’ha tagliato fuori dai tornei a cui teneva in modo particolare, quelli nella sua Spagna. Come ricostruisce El Pais, al murciano si è piegato il polso nel tentativo di rispondere a un servizio del finlandese Otto Virtanen. Nonostante Carlitos abbia sperato fino all’ultimo che il danno potesse limitarsi a qualche semplice e trascurabile fastidio, i successivi esami medici hanno chiarito la gravità della situazione. Alcaraz, insomma, è stato tradito dalla sua generosità, dal desiderio di essere più aggressivo in risposta contro il numero 130 al mondo. In un primo turno di un ATP 500.
I problemi di Carlos che lanciano Sinner in cima al ranking
Una doccia gelata per Alcaraz, che quest’anno – soprattutto prima dell’inizio della stagione sulla terra rossa – aveva confessato la sua massima aspirazione: giocare il maggior numero possibile di tornei e ritrovare quella continuità che negli anni precedenti, purtroppo, gli era mancata a causa di problemi fisici in serie. Nel 2022 fu costretto a rinunciare a Roma a causa di un problema alla caviglia destra, nel 2023 ha avuto inizio la sua via crucis col polso, che gli ha impedito di partecipare a Montecarlo. Nel 2024 sulla terra giocò solo a Madrid, nel 2025 è stato tradito a più riprese da un problema alla coscia.
In Spagna ce l’hanno con Panatta per le critiche ad Alcaraz
Ma se in Spagna s’interrogano sulle responsabilità di Carlitos – “deve scegliere tra Montecarlo e Barcellona”, la critica più frequente – negli ultimi giorni sta montando una certa polemica anche nei confronti di un insospettabile, il mitico Adriana Panatta. L’ex capitano azzurro di Davis è finito nel mirino non tanto per i suoi elogi sperticati a Sinner, quanto per alcune osservazioni su Alcaraz: “Il suo gioco è migliorato molto poco”, “A cosa serve a 22 anni comprare uno yacht da nove milioni? Dovrebbe solo pensare a diventare più forte“. Parole che hanno scatenato numerose critiche, soprattutto sui social e sui forum dei tifosi del murciano.