Alcaraz, il retroscena sull'infortunio che blinda Sinner numero 1: ma in Spagna se la prendono con Panatta

Carlos s'è fatto male al polso per rispondere al servizio di Otto Virtanen nel primo turno del torneo di Barcellona, bufera su Adriano per le critiche al murciano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non sono giorni felici per Carlos Alcaraz. L’esito disastroso della campagna statunitense di marzo e la sconfitta nella finale di Montecarlo contro Jannik Sinner sono costate al murciano la perdita della leadership in classifica a vantaggio dell’amico-rivale italiano. Poi è arrivato un infortunio a complicare ulteriormente le cose. Il problema al polso che ha costretto Carlitos a dare forfait a Barcellona e a Madrid, di fatto, ha blindato la posizione numero 1 di Sinner almeno fino a Roma. E chissà che Jannik non possa “sfruttare” ulteriormente la situazione sciogliendo i dubbi e prendendo parte al Masters 1000 madrileno, in modo da consolidare il vantaggio.

Infortunio Alcaraz: ecco come s’è fatto male al polso

Emergono retroscena clamorosi sulle modalità, piuttosto curiose, con cui Alcaraz s’è procurato l’infortunio al polso che l’ha tagliato fuori dai tornei a cui teneva in modo particolare, quelli nella sua Spagna. Come ricostruisce El Pais, al murciano si è piegato il polso nel tentativo di rispondere a un servizio del finlandese Otto Virtanen. Nonostante Carlitos abbia sperato fino all’ultimo che il danno potesse limitarsi a qualche semplice e trascurabile fastidio, i successivi esami medici hanno chiarito la gravità della situazione. Alcaraz, insomma, è stato tradito dalla sua generosità, dal desiderio di essere più aggressivo in risposta contro il numero 130 al mondo. In un primo turno di un ATP 500.

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I problemi di Carlos che lanciano Sinner in cima al ranking

Una doccia gelata per Alcaraz, che quest’anno – soprattutto prima dell’inizio della stagione sulla terra rossa – aveva confessato la sua massima aspirazione: giocare il maggior numero possibile di tornei e ritrovare quella continuità che negli anni precedenti, purtroppo, gli era mancata a causa di problemi fisici in serie. Nel 2022 fu costretto a rinunciare a Roma a causa di un problema alla caviglia destra, nel 2023 ha avuto inizio la sua via crucis col polso, che gli ha impedito di partecipare a Montecarlo. Nel 2024 sulla terra giocò solo a Madrid, nel 2025 è stato tradito a più riprese da un problema alla coscia.

In Spagna ce l’hanno con Panatta per le critiche ad Alcaraz

Ma se in Spagna s’interrogano sulle responsabilità di Carlitos – “deve scegliere tra Montecarlo e Barcellona”, la critica più frequente – negli ultimi giorni sta montando una certa polemica anche nei confronti di un insospettabile, il mitico Adriana Panatta. L’ex capitano azzurro di Davis è finito nel mirino non tanto per i suoi elogi sperticati a Sinner, quanto per alcune osservazioni su Alcaraz: “Il suo gioco è migliorato molto poco”, “A cosa serve a 22 anni comprare uno yacht da nove milioni? Dovrebbe solo pensare a diventare più forte“. Parole che hanno scatenato numerose critiche, soprattutto sui social e sui forum dei tifosi del murciano.