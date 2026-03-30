Alcaraz si congratula con Sinner sui social per la conquista del Sunshine Double ma viene strigliato dal suo coach Samuel Lopez, che non esclude il ritorno di Juan Carlos Ferrero

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Dopo l’ottimo inizio di stagione molti si attendevano il dominio di Carlos Alcaraz anche tra Indian Wells e Miami. I tornei statunitensi hanno invece consacrato Jannik Sinner, celebrato per la sua impresa da record al Sunshine Double anche dallo spagnolo, che in Florida ha evidenziato ancora qualche limite nella gestione delle emozioni, aspetto su cui secondo il suo allenatore Samuel Lopez deve ancora lavorare. Intanto non si esclude un possibile ritorno del suo storico coach Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz si congratula con Sinner per il Sunshine Double

Quanto realizzato da Sinner tra Indian Wells e Miami è stata un’impresa storica. Nessuno prima di Jannik infatti era riuscito a conquistare il Sunshine Double nella stessa stagione senza nemmeno perdere un set nel corso dei due tornei (con la striscia vincente in termini di set che è arrivata a 34 a livello di Masters 1000).

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Un risultato incredibile, celebrato anche dal suo rivale Alcaraz, che nonostante l’insoddisfazione per un torneo di Miami molto negativo si è congratulato con Sinner condividendo il post di festeggiamento di quest’ultimo in una propria storia Instagram con questa didascalia accompagnata da due mani che si alzano in cielo per lui, a mo di prostrazione nei suoi confronti: “Congratulazioni a te Jannik e al tuo team per aver vinto il Sunshine Double”. Insomma, l’ennesimo esempio del profondo rispetto e della bella amicizia che è nata tra i due.

Instagram di Carlos Alcaraz

Samuel Lopez bacchetta Alcaraz

Alcaraz però dovrà anche riflettere su quanto capitato a Miami. Non tanto sulla sconfitta in sé – perché parlare di crisi per un’eliminazione nei primi turni dopo aver vinto l’Australian Open e l’ATP 500 di Doha a inizio stagione non ha alcun senso -, quanto sulla sua gestione delle emozioni in campo. Anche in Florida, come già era capitato altre volte in passato, Carlos si è lasciato andare a plateali esternazioni durante la complicata sfida poi persa contro Korda, durante la quale era arrivato anche a urlare: “Non ne posso più, voglio andare a casa”.

Proprio su quest’aspetto si è concentrato il suo coach Samuel Lopez in un’intervista a Eurosport Spagna: “Non dobbiamo lasciarlo correre, ma credo al tempo stesso che non ci sia niente di sorprendente. Non bisogna lasciar correre, perché a 22 anni bisogna fargli capire che questo tipo di frasi hanno dei risvolti soprattutto all’esterno. Perché internamente sapevamo come arrivavamo a Miami e quale fosse la situazione. Deve controllare questi impulsi che ha sempre avuto, ogni volta sempre meno, deve controllarli soprattutto per gli avversari e non deve mostrare le sue debolezze. Al di là di questo credo sia una forma per alleggerire la pressione e sfogare un po’ di stanchezza”

Samuel Lopez apre al ritorno di Ferrero

Il momento di difficoltà di Alcaraz ha anche inevitabilmente riaperto al discussione sul possibile ritorno del suo storico coach Ferrero nel team dopo la separazione avvenuta al termine della scorsa stagione. Una possibilità che anche Samuel Lopez non si sente di escludere visto anche l’ottimo rapporto tra Carlos e Janki: “Il rapporto è ottimo, non so quello che può succedere in futuro. Non è qualcosa di impossibile, è stato 7-8 con Carlos e c’è un affetto che rimarrà sempre. Potrebbe essere…”.