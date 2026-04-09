Alcaraz si incorona a Montecarlo, ecco in cosa si sente il numero 1: Sinner dubbioso. Ferrero vicino al ritorno

Alcaraz concorda con Fonseca e si auto incorona come il giocatore con il miglior dritto del circuito, mentre Sinner non sembra essere convinto dalla bontà di questa classifica

Mentre a Montecarlo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno dando battaglia per il numero 1 del ranking ATP, nel circuito maschile è un’altra la classifica che sta catalizzando l’attenzione mediatica, ovvero quella dei migliori dritti tra i giocatori in attività secondo Joao Fonseca, il quale ha messo al primo posto proprio lo spagnolo, che in conferenza stampa ha detto di concordare con questa decisione auto incoronandosi, mentre l’azzurro ha espresso le proprie perplessità sulla bontà su questa classifica.

Alcaraz: “Ho il miglior dritto del circuito”

Chi ha il miglior dritto nel circuito maschile? A provare a dare una risposta a questa domanda ci ha pensato il giovane Joao Fonseca, che in conferenza stampa ha stilato una sua top-5 mettendo davanti a tutti Alcaraz e poi in ordine Sinner, se stesso, il suo avversario di giornata Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas.

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Una classifica che ha trovato d’accordo lo stesso Carlitos, che interrogato a riguardo in conferenza stampa ha ammesso simpaticamente di sentirsi il giocatore con il miglior dritto del circuito: “È complicato, ma allo stesso tempo penso che sia un’ottima lista quella di Joao. Davvero ottima. Potrei sicuramente mettere Rublev tra i primi 5. In questo momento, ad esempio, scambierei Tsitsipas con Aliassime; adoro il dritto di Felix. Gli altri sono fantastici. C’è Berrettini? È al numero 4, giusto? È una lista molto, molto lunga. Forse includerei anche Andrey e Felix in quella top. E sì, potrei mettermi al primo posto; mi sento così”.

Sinner perplesso dalla classifica sui migliori dritti

Meno convinto è invece apparso Sinner – anche lui interrogato a riguardo come Alcaraz -, il quale in conferenza stampa ha messo in dubbio la possibilità di scegliere un miglior dritto in assoluto, “Cosa vuol dire ‘il dritto migliore’? Il più efficace e su quale superficie?”, riconoscendo però che i nomi proposti da Fonseca sarebbero certamente ottimi per creare un colpo letale: “Non saprei quali sono i migliori dritti. Sicuramente un mix tra tutti i nomi fatti da Joao produrrebbe un buon dritto (ride, ndr)”

L’annuncio di Ferrero: “Potrei tornare ad allenare quest’anno”

Nel costruire il dritto di Alcaraz ha certamente avuto un ruolo fondamentale il suo ex coach Juan Carlos Ferrero. E proprio a proposito di Ferrero ci sono novità importanti, con lo stesso allenatore – accostato più volte al team di Sinner come possibile erede di Darren Cahill, ma anche a quello di Carlos per un possibile e sorprendente ritorno a pochi mesi dalla separazione – che in un’intervista a Marca ha svelato di poter fare ritorno nel circuito già in questa stagione: “Non escludo di tornare quest’anno. È qualcosa che deve venire naturale… le offerte sono arrivate, ma per ora non sento quella chiamata che mi fa riprendere in mano la carriera da coach con motivazione ed eccitazione e tornare a viaggiare di nuovo. In questo momento comunque il tennis non mi manca: ho bisogno di una pausa e sono calmo”.