Esce di scena già al 3° turno di Shanghai Alcaraz, che testimonia i propri limiti nei tornei di fine stagione sul cemento. Merito anche di un super Bergs, che però si è attirato l'ira di Bertolucci per un infinito toilet break

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Termina al terzo turno il Masters 1000 di Shanghai per Carlos Alcaraz, eliminato in due set da un Zizou Bergs autore di una prestazione sensazionale. Una sconfitta che testimonia i soliti problemi nei tornei di fine stagione dello spagnolo, oggi molto nervoso (principalmente con se stesso) in campo. Una partita in cui c’è stato spazio anche per una polemica sollevata durante la telecronaca su Sky Sport da Paolo Bertolucci, molto critico con il belga per il suo infinito toilette break a cavallo tra i due set.

Alcaraz da incubo a Shanghai

Dopo il successo ottenuto a Tokyo Alcaraz si presentava con grandi aspettative a Shanghai, torneo che ambiva a conquistare per la prima volta in carriera. Dopo la bella vittoria all’esordio su Juan Manuel Cerundolo è però arrivata subito la battuta d’arresto per lo spagnolo, battuto 7-5 7-6 da un Bergs impeccabile, soprattutto al servizio. Un match molto complicato per Carlos, che ha faticato a trovare le contromisure al tennis brillante e aggressivo di Zizou, e anche la (apparentemente) motivazione giusta per alzare il livello, riuscendo in entrambi i parziali a recuperare un break di vantaggio, salvo poi però peccare di lucidità e solidità nei momenti chiave che hanno deciso entrambi i set in favore del belga.

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Alcaraz, quanto nervosismo a Shanghai

Una situazione snervante per Alcaraz, che in più occasioni si è lamentato platealmente con il campo, con il proprio team e, soprattutto, con se stesso, affermando di non sentire bene la palla e di non riuscire a spingere come vorrebbe non riuscendo a leggere le traiettorie che gli arrivavano incontro, come lasciato intuire un suo sfogo ad alta voce a fine primo set: “Non posso giocare così. Non posso! Una palla che vola in quel modo e rimbalza così in alto. Non posso giocare d’istinto!”. Difficoltà che ovviamente hanno complicato la vita allo spagnolo anche dal punto di vista mentale, tanto che nel secondo parziale in un’occasione Alcaraz è anche andato vicino al lanciare la racchetta per terra, fermandosi solamente all’ultimo.

Bertolucci polemico con Bergs

Durante l’incontro c’è stato spazio anche per una breve polemica da parte di Paolo Bertolucci, che durante la telecronaca per Sky Sport se l’è presa con Bergs, protagonista di un toilette break decisamente troppo lungo (quasi 10’) che ha fatto perdere la pazienza all’ex tennista azzurro e, soprattutto, agli spettatori, che dopo l’avvincente conclusione del primo parziale non vedevano l’ora di tornare a vedere i due giocatori affrontarsi. “Cose fuori dal mondo, stanno massacrando il tennis. Sono stufo di ripetere sempre le stesse cose”, le parole di Bertolucci.

Una polemica condivisibile e riferita anche all’arbitro, che ha lasciato a Bergs troppo tempo prima in bagno e poi in campo senza dargli un warning e anzi, attendendo che il belga fosse pronto a tutti gli effetti per giocare prima di chiamare il countdown per l’inizio del game successivo. Una situazione che negli ultimi 5/6 anni si verifica sempre più spesso nel mondo del tennis e che ha fatto scaturire anche i sospetti che, più che per necessità, il toilet break venga utilizzato dai giocatori per spezzare il ritmo dell’avversario o per fargli perdere un po’ di pazienza e trovarsi quindi con un vantaggio al rientro in campo.