Alcaraz, l’allarme dalla Francia: “Potrebbe rimanere fuori 6 mesi”. I precedenti di Del Potro e Thiem preoccupano

L’infortunio al polso del tennista spagnolo tiene in allarme i suoi tifosi, l’esperto dalla Francia lancia una previsione terribile e ci sono dei precedenti che fanno preoccupare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La sfida tra Sinner e Alcaraz, dopo la finale di Montecarlo, è rimandata. Di sicuro non ci sarà al Masters 1000 di Madrid a cui lo spagnolo è stato costretto a rinunciare e quasi sicuramente non ci sarà neanche agli Internazionali d’Italia, altro torneo a cui Carlos potrebbe dire di no. Sull’infortunio del numero 2 del mondo però si discute da giorni anche con previsioni che fanno preoccupare in chiave futura.

L’infortunio di Alcaraz

La Spagna trattiene il fiato per l’infortunio di Carlos Alcaraz. Le immagini del tennista spagnolo che ha ricevuto il Laureus Sports Awards come miglior sportivo dell’anno con un braccio immobilizzato da un tutore preoccupano i suoi tifosi. Il giocatore di Murcia è stato costretto a rinunciare al torneo di Madrid, molto probabilmente dirà addio anche alla possibilità di difendere il titolo a Roma per concentrare tutti i suoi sforzi per tornare in campo al Roland Garros. Sarà fondamentale il test che affronterà in questi giorni per capire la natura del suo problema al polso destro. Ma i rischi anche in ottica futura ci sono.

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L’allarme dalla Francia

Le condizioni di Carlos Alcaraz preoccupano soprattutto in vista del Roland Garros dove il tennista spagnolo difende il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Sembra infatti molto improbabile in questo momento che il numero 2 del mondo scenderà in campo a Roma, tutti gli sforzi sembrano concentrati sulla possibilità di giocare a Parigi. Ma dalla Francia arriva l’allarme. L’Equipe ha intervistato il dottore Marc Juvenspan (chirurgo specializzato nei problemi alla mano) che sembra nutrire preoccupazione per quello che sta succedendo allo spagnolo: “Con il polso non ci sono certezze. Non ci sono trattamenti chirurgici specifici che funzionano bene. La situazione potrebbe migliorare con delle infiltrazioni ma anche in questo caso non ci sono certezze. In caso di tendine, tempo e fisioterapia sono il trattamento migliore. Il vero problema è legato alla cronicità. Significa che dopo la fase iniziale del dolore, il rischio è che ci possono essere dei piccoli fastidi che continuano a tornare. E questo può durare tre settimane come sei mesi, o anche di più”.

I precedenti che preoccupano

Ogni infortunio è diverso, anche quando si tratta di condizioni fisiche simili. Il polso rappresenta per i tennisti un punto molto delicato e in passato ci sono stati precedenti che ora preoccupano i tifosi di Carlos Alcaraz. Uno dei casi più famosi è quello dello spagnolo Juan Martin Del Potro. Il giocatore sudamericano venivano considerato come uno dei possibili avversari dei Big 3 (Federer, Nadal e Djokovic) ma nel 2009 agli US Open accusa per la prima volta un problema al polso. Decide di continuare a giocare disputando gli Australian Open del 2010. Ma la scelta non si rivelare fortunata, deve fermarsi e poi ricorrere all’intervento chirurgico. Nel 2014 il problema si ripresenta al punto che avrà un effetto anche sul suo modo di giocare.

Tra gli esempi più recenti c’è quello dell’austriaco Dominic Thiem che però fu vittima di un problema al polso molto più grave rispetto ad Alcaraz. L’infortunio arriva durante un match del 2021, da quel momento Dominic entra in una spirale da cui non riuscirà mai a guarire veramente del tutto fino al momento del ritiro avvenuto nella scorsa stagione.