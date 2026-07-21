“Alcaraz a rischio per gli US Open”, l’allarme dalla Spagna: la rivelazione sugli allenamenti e la possibile sfida con Sinner

La rivista Clay mette nuovamente in dubbio il ritorno del tennista spagnolo: “Si sta allenando ancora a bassa intensità”. Un video mostra Carlos mentre fa fisioterapia anche in barca

Ancora dubbi, ancora un allarme. Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz resta ancora incerto almeno stando alle ultime voci che arrivano dalla Spagna. Il tennista spagnolo, che ha assistito ed esultato per la vittoria della nazionale iberica nella finale Mondiale contro l’Argentina, continua il suo recupero. Dovrebbe essere pronto per giocare il Masters 1000 di Cincinnati ma c’è chi avanza ancora dei dubbi. Potrebbe allontanarsi dunque anche un’ipotetica sfida con Jannik Sinner.

I dubbi della rivista Clay

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di Carlos Alcaraz arriva dalla rivista Clay che in un articolo firmato da Nacho Encabo lascia filtrare alcuni dubbi. Negli ultimi giorni dalla Spagna, le voci sono state di grande ottimismo sulle condizioni del numero 3 del mondo ma non tutti sono così sicuri che sarà ai nastri di partenza degli US Open. Anzi la rivista, attraverso una fonte anonima, rivela che lo spagnolo “si sta allenando a ancora a un livello di intensità molto bassa”. Secondo quanto riportato Carlos non avrebbe giocato come dichiarato, partite o set contro altri tennisti professionisti ma sarebbe ancora concentrato sulla fase di recupero. Il suo team non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi e rischiare una ricaduta che dopo oltre 125 giorni di assenza dai campi, sarebbe un colpo durissimo.

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Alcaraz: fisioterapia anche in barca

Il team che segue Carlos Alcaraz, oltre alla strada della prudenza, ha scelto anche quella del massimo riserbo. Nel corso degli ultimi mesi, da quel 14 aprile a cui risale la sua ultima partita ufficiale, le notizie che sono arrivate dalle persone vicine allo spagnolo sono state centellinate. Anzi è stato lo stesso Alcaraz che ha provato ad aggiornare i fan sullo stato di salute del suo polso sui social media senza però mai entrare nel dettaglio. In uno degli ultimi video postati si vede lo spagnolo che si gode qualche giorno di riposo in barca ma dedica comunque tempo alla fase di riabilitazione e fa degli esercizi per il polso. Un video che ha generato reazioni opposte tra i suoi fan, tra chi lo giudica come un segnale positivo a chi non nasconde un po’ di preoccupazione.

La possibile sfida con Sinner

Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, almeno stando elle fonte ufficiali, è ancora fissato per il Masters 1000 di Cincinnati che comincerà il prossimo 8 agosto e finirà proprio alla vigilia dell’inizio degli US Open. Il tennista spagnolo ha scelto l’ultimo torneo sul cemento come preparazione in vista dello slam americano. Jannik Sinner dal canto suo non ha ancora rivelato quale sarà l’evento a cui parteciperà per prepararsi all’ultimo slam della stagione ma dalle voci che filtrano sembra più probabile che sceglierà il Canada e Montreal per tornare in campo dopo la vittoria a Wimbledon. Un’eventuale sfida tra i due, quella che tutti gli appassionati di tennis vogliono vedere, potrebbe dunque essere rimandata in occasione degli US Open.