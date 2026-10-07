La lunga assenza dal circuito per via dell'infortunio al polso potrebbe regalare a un Alcaraz carico e pieno di energie un finale di stagione inedito

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Rientrato dopo una lunga assenza per l’infortunio al polso, dopo un periodo di assestamento allo US Open, pur con qualche difficoltà Carlos Alcaraz è subito tornato al successo confermandosi campione all’ATP 500 di Tokyo. Un trionfo che ridà fiducia allo spagnolo in vista di un finale di stagione dove proverà a infrangere vari suoi tabù, con la lunga sosta che potrebbe aiutarlo a presentarsi agli ultimi appuntamenti fresco e voglioso di di arricchire il proprio palmares.

Alcaraz, l’infortunio potrebbe essere un assist per superare le solite difficoltà di fine stagione

Nonostante i soli 23 anni, Alcaraz ci ha già dimostrato di poter essere estremamente competitivo su ogni superficie, come testimonia anche il fatto che sia già riuscito a completare il Career Grand Slam. Eppure, ci sono alcuni tornei nei quali Carlos ha sempre faticato e parecchio, ovvero quelli di fine stagione, specialmente sul cemento indoor, ai quali spesso si è presentato scarico di energie dopo annate che lo avevano visto trionfare ovunque fino a quel momento. Quest’anno però la storia potrebbe essere differente.

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Rispetto al passato infatti Alcaraz adesso si presenterà agli ultimi appuntamenti con più energie e, probabilmente, anche con maggiori motivazioni. Il tutto per via dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi, impedendogli di arrivare stanco a fine stagione e dandogli quella spinta in più per voler dimostrare che, nonostante la lunga assenza, è ancora lui il migliore al mondo insieme al rivale Jannik Sinner.

Alcaraz, ora bisogna sbloccarsi nel finale di stagione indoor

Nei tornei successivi a quelli di Pechino e Tokyo infatti Alcaraz non ha mai trionfato, collezionando una sola finale alle ATP Finals della passata stagione. Ora, dopo essere stato obbligato a rinunciare a tanti appuntamenti importanti durante l’anno, l’obiettivo di Carlos sarà proprio quello di provare a sfatare questo tabù a partire dal Masters 1000 di Shanghai, ma soprattutto con i tornei europei sul cemento indoor, con le ATP Finals come obiettivo principale e dove vorrà dimostrare la propria superiorità, facendo un “dispetto” ad Alexander Zverev e alimentando i dubbi su quanto sia meritevole di essere il nuovo numero 1 (avvenimento che non si sa quando avverrà, ma che certamente si verificherà nel prossimo futuro visto lo stop di Sinner).

Obiettivo Coppa Davis per Alcaraz

Le ATP Finals non saranno però l’unico grande obiettivo per Alcaraz, che vorrà provare a regalare alla Spagna è anche la Coppa Davis. Carlos infatti vuole regalare un trofeo prestigioso alla sua gente dopo aver sfiorato l’oro alle Olimpiadi di Parigi e aver “fallito” nel tentativo di vincere l’Insalatiera con il suo idolo Rafael Nadal nel 2024 e questa sembra la stagione giusta per provarci, considerando anche la forza della squadra delle Furie Rosse, che si presentano come una delle favorite alla vittoria finale. Insomma, una minaccia non da poco per l’Italia di Filippo Volandri, che priva di Sinner avrà una montagna da scalare per conquistare il quarto titolo consecutivo.