Alcaraz e l’infortunio misterioso, Agassi attacca: “Mancanza di comunicazione”. E spunta l’audio segreto su Sinner

L’ex campione statunitense alimenta i dubbi sulle condizioni del tennista spagnolo: “Sarebbe stata untile una comunicazione diversa”. Roddick fa una rivelazione sugli Australian Open

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Andrea Agassi ne ha per tutti. L’ex tennista statunitense solo qualche giorno fa si era lanciato in un attacco nei confronti del team di Jannik Sinner, sostenendo che un atleta del suo calibro non poteva crollare di schianto dopo 1h45’ di partita. Ma ora ne ha anche per Carlos Alcaraz e il suo entourage, accusato di mancata comunicazione sulla reale natura del suo infortunio.

La richiesta di Agassi ad Alcaraz

Sulle condizioni di Carlos Alcaraz continua a esserci grande preoccupazione in Spagna. Il tennista spagnolo si è fermato nel corso del torneo di Barcellona per un problema al polso che nel corso dei giorni è diventato sempre più serio anche se pubblicamente non ne è mai stata comunicata la vera natura. E ora a interrogarsi sulla questione arriva Andre Agassi che nel corso dell’intervento al podcast The Big T pone sul piano anche l’aspetto legato alla comunicazione: “Sarebbe davvero utile se lui o qualcuno a lui vicino potesse spiegare chiaramente la natura del suo infortunio perché a questo punto possiamo fare solo delle ipotesi”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dubbi sulle condizioni di Carlos

Dopo aver rinunciato in successione a Madrid, Roma, Parigi e in vista del forfait a Wimbledon, sulle condizioni di Carlos Alcaraz continuano a esserci tanti dubbi. Il suo ritorno in campo, benché non ancora annunciato, dovrebbe essere in programma per la stagione sul cemento americano con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili per la difesa del titolo agli US Open. Agassi prova a fare delle previsioni sulla base però delle pochissime informazioni che sono venute a galla: “Non sappiamo se si tratta di una forma di tendinite, o di un’infiammazione specifica come la capsulite dorsale o un problema simile alla sindrome del tunnel carpale. Non si sa con precisione cosa abbia avuto. Se deve solo gestire il dolore o l’infiammazione e opta per un trattamento conservativo prima di prendere in considerazione l’intervento chirurgico è una decisione intelligente, anche se significa dover saltare alcuni tornei del grande slam”.

L’audio segreto su Sinner

Qualche giorno fa avevano fatto scalpore le dichiarazioni dello stesso Agassi sull’uscita di scena di Sinner al Roland Garros. Il numero 1 al mondo, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, è stato vittima di un malore che di fatto non gli ha permesso di continuare a giocare. Negli ultimi giorni Sinner si è sottoposto a una serie di accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano per capire cosa è successo a Parigi. Le parole di Agassi sull’azzurro di qualche giorno fa hanno creato grande scalpore e in soccorso dello statunitense è arrivato anche il suo connazionale Andy Roddick. L’ex tennista ha rivelato nel suo podcast di aver ricevuto un messaggio vocale di Agassi nel corso del match tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open: “In quella occasione mi aveva mandato un audio che ovviamente non posso mandare in onda. Ma il concetto era lo stesso, non gli piace vedere un giocatore ridotto in quelle condizioni dopo un’ora e venti di partita sotto il sole. Non sappiamo davvero tutto quello che è successo ma è giusto che vengano poste delle domande”.