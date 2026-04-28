Alcaraz, anche Wimbledon a rischio: l’allarme di Corretja e Lopez. La sfida nel ranking con Sinner potrebbe essere stravolta

L’infortunio al polso di Carlos Alcaraz tiene in allarme la Spagna, il giocatore di Murcia potrebbe presentarsi ai Championship in cattive condizioni. Cosa cambierebbe per la classifica ATP

Un problema da non sottovalutare. L’infortunio di Carlos Alcaraz è arrivato nel momento peggiore della stagione per il tennista spagnolo. Prima è arrivato il ritiro dal torneo di Barcellona, poi il forfait dal Masters 1000 di Madrid e come un effetto slavina sono arrivate anche le rinunce agli Internazionali di Roma e al Roland Garros. L’obiettivo è puntato su Wimbledon, ma la presenza dello spagnolo non è scontata.

La preoccupazione di Corretja

L’infortunio che costringe ai box Carlos Alcaraz è di quelli da non sottovalutare. Il tennista spagnolo deve fare i conti con un problema molto insidioso, difficile da trattare e con il rischio che si possa trasformare in una lesione cronica. Per questo motivo dalla Spagna invitano alla prudenza come nel caso dell’ex tennista Alex Corretja che a Larguero esprime la sua preoccupazione: “In questo momento bisogna avere molta pazienza e lasciar riposare il polso il più possibile senza fissare una data precisa per il ritorno. Dopo un mese e mezzo fermo potrebbe essere fuori forma e tornare sull’erba potrebbe essere la situazione più rischiosa visto quanto mette alla prova proprio il polso. La mia speranza è che possa tornare il prima possibile ma in una situazione del genere serve molta prudenza”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’allarme di Feliciano Lopez

Feliciano Lopez è stato uno di quelli che hanno accolto con maggiore rammarico la decisione di Alcaraz di rinunciare al torneo di Madrid, torneo di cui è il direttore. Ma è proprio l’ex tennista ad avvisare delle problematiche legate all’infortunio al polso: “Io ho avuto una lesione praticamente uguale ma è un argomento molto delicato da affrontare perché è una parte del corpo con tanti tendini e ossa. Per un tennista è fondamentale che stia bene non al 100% ma al 200 visto che si fa tutto con il polso. Sono contento che abbia dichiarato che non ha fretta. Credo sia una lesione abbastanza seria, Carlos è giovane e non deve correre per tornare in campo”.

I risvolti in termini di classifica

In questo momento l’unica cosa che deve fare Carlos Alcaraz è quella di non pensare alla classifica e ai punti che deve difendere in questo momento della stagione. Anche perché le cambiali in scadenza sono tante e costose. La rinuncia a Internazionali e Roland Garros è senza dubbio quella più pesante visto che lo spagnolo lascia per strada i 3000 punti conquistati nella scorsa stagione. Ma un’eventuale rinuncia anche alla stagione sull’erba rischierebbe di vedere la corsa alla posizione numero 1 con Sinner completamente stravolta. Il murciano lo scorso anno ha vinto il torneo del Queen’s in preparazione ai Championship dove si è arreso all’altoatesino solo in finale. Rinunciare ai due tornei significherebbe lasciare per strada altri 1800 punti e vedere la possibilità di chiudere la stagione al primo posto in classifica praticamente azzerate.