Il giocatore spagnolo si sottoporrà all’ultimo esame al polso che dovrebbe dare il via libera per la ripresa degli allenamenti prevista per lunedì: Montreal è la data fissata sul calendario

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il momento della verità, l’ultimo, forse quello definitivo. Carlos Alcaraz scalpita per tornare a giocare e nella giornata di venerdì si sottoporrà a un nuovo esame al polso destro che gli potrebbe dare il via libera definitivo. L’ultimo torneo giocato (solo per una partita) risale all’ATP 500 di Barcellona poi l’infortunio al polso si è rivelato in tutta la sua gravità costringendo lo spagnolo a ritiri in serie che lo hanno costretto a rimanere fuori anche dal Roland Garros e da Wimbledon. Ora però il rientro e l’ennesima sfida con Sinner si avvicina.

Alcaraz aspetta l’ultimo responso: c’è ottimismo

Carlos Alcaraz ha deciso di ascoltare le persone vicine e di prendere la strada più sicura. L’infortunio al polso destro si è dimostrato molto più serio di quanto previsto in un primo momento. Secondo La Verdad, lo spagnolo si sottoporrà all’ultimo esame nella giornata di venerdì quando dovrebbe avere l’ok definitivo da parte dei medici che gli daranno il via libera anche per cominciare ad allenarsi al 100% già a partire dalla prossima settimana. Lo spagnolo non ha voluto forzare i tempi, ha ascoltato i consigli che gli sono arrivati da più parti e ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario prima di tornare in campo. La sua ultima partita risale al 14 aprile scorso con la vittoria contro il finlandese Otto Virtanen, prima di ritirarsi dal torneo di Barcellona per l’infortunio al polso.

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Il rientro in Canada e l’obiettivo US Open

Il ritorno in campo in questo momento della stagione per certi versi può rappresentare un vantaggio per Carlos Alcaraz. Dopo Wimbledon, sono infatti in programma gli ultimi tornei sulla terra rossa prima che sia il cemento a dominare il resto della stagione del tennis, e gli allenamenti in questa fase avverranno esclusivamente su questa superficie. Lo spagnolo ha messo il suo obiettivo sul Masters 1000 in Canada che quest’anno si disputa a Montreal con l’obiettivo dichiarato di farsi trovare più in forma possibile per gli US Open dove difende il titolo conquistato nella scorsa stagione.

La sfida a Sinner e la pressione su Carlos

Il torneo in Canada rappresenta il vero banco di prova per Carlos Alcaraz, soprattutto sulle condizioni del suo polso. Il responso dei medici è fondamentale e gli allenamenti possono aiutare a fugare i dubbi, ma solo quando l’intensità sale lo spagnolo capirà se l’infortunio è un ricordo oppure se ci sono ancora rischi. A Montreal deciderà anche se prendere parte al Masters di Cincinnati (che ha vinto lo scorso anno) o se invece prendersi del tempo per preparare gli US Open. Non c’è dubbio che dopo aver rinunciato a Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, Carlitos scalpiti per tornare ai massimi livelli ma anche per tornare a macinare punti in classifica. La sfida a distanza con Sinner vede l’azzurro in fuga solitaria (12250 punti contro 8160 secondo la classifica live). La pressione per lo spagnolo è quella di provare a tornare subito ai massimi livelli per competere con il suo avversario.