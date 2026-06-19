Alcaraz, è il momento della verità: la rivelazione sull’infortunio. Spagna in ansia per Jodar, Wimbledon a rischio

Secondo il portale Laverdad, il tennista numero 2 del mondo dovrà sottoporsi a nuovi esami per capire lo stato di avanzamento del suo recupero dopo l’infortunio al polso. Mentre cresce la preoccupazione per il 19enne

E’ il momento della verità. La stagione 2026 di Carlos Alcaraz potrebbe essere decisa da una serie di esami diagnostici a cui si dovrà sottoporre per capire come sta il polso destro che lo sta tormentando dal torneo di Barcellona e che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione sulla terra rossa compreso il Roland Garros. Lo spagnolo non ci sarà a Wimbledon e ora c’è preoccupazione anche per le condizioni di Rafa Jodar.

Alcaraz: la rivelazione sull’infortunio

Carlos Alcaraz scalpita, il tennista numero 2 al mondo non vede l’ora di tornare in campo per dare di nuovo battaglia a Jannik Sinner e al resto della compagnia. L’infortunio al polso destro venuto fuori nel corso del torneo di Barcellona è stata una mazzata che lo ha costretto a rinunciare a quasi tutta la stagione sulla terra rossa e ora anche a quella sull’erba. Ma il rientro potrebbe essere vicino.

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Il condizionale è ancora d’obbligo ma il momento della verità ormai è a un passo con lo spagnolo che secondo il portale Laverdard si sottoporrà a nuovi esami diagnostici. L’esito di questi test potrà essere fondamentale per capire come procede il recupero dall’infortunio e programmare il ritorno in campo. Secondo quanto riferito, il numero 2 del mondo sarà visitato dall’ex medico di Rafa Nadal, il dottor Angel-Ruiz Cotorro, effettuerà una risonanza magnetica e una serie di controlli per capire se ci sono ancora problemi al polso, o se potrà cominciare a riprendere la racchetta e tornare ad allenarsi.

La decisione di Jodar e la paura per Wimbledon

La volontà è quella di provare a essere a tutti i costi in campo a Wimbledon. Ma in questo momento della sua carriera Rafa Jodar non deve avere fretta. Il giocatore spagnolo, letteralmente esploso nel corso degli ultimi mesi, sta vivendo il primo vero momento complicato della sua carriera. Il suo è stato un arrivo alla ribalta clamoroso, a 19 anni ha messo in fila 24 delle 34 partite disputate con la vittoria del torneo di Marrakech e i quarti di finale al Roland Garros. Ma lo sforzo degli ultimi mesi ha presentato il conto. Lo spagnolo si è dovuto ritirare dal torneo del Queen’s per un problema agli addominali, e ora ha rinunciato anche alla partecipazione a Eastbourne. Un problema il suo molto delicato e che influisce sul servizio che sull’erba ha un ruolo decisivo. In Spagna ora cresce l’ansia anche in vista di Wimbledon.