Alcaraz, il sospetto di Roddick sull’infortunio: “C’entra il match con Sinner?”. I dubbi sul futuro con Samu Lopez

L’infortunio del numero 2 del mondo continua a essere l’argomento più discusso nel mondo del tennis: “Con Ferrero sarebbe arrivato in forma al Roland Garros, ora vedremo”

L’infortunio di Carlos Alcaraz continua a essere l’argomento del giorno a Madrid e in generale nel mondo del tennis. Il rivale principale di Jannik Sinner non sarà della partita nel torneo di casa, dovrà rinunciare molto probabilmente anche agli Internazionali di Roma e concentrare tutti i suoi sforzi su Roland Garros.

Il polso infortunato di Carlos

Le immagini di Carlos Alcaraz con il polso bloccato in un tutore hanno fatto il giro del web scatenando anche delle speculazioni sulle sue condizioni fisiche. E su quelle foto arrivano anche le parole di Andy Roddick nel corso del suo podcast: “Non è una cosa che vuoi vedere. Lo scenario migliore dopo averlo visto con quel gesto è quella di pensare che immobilizzarlo possa evitare ulteriori infiammazioni. Di certo non ha nascosto niente, voglio pensare che non sia una cosa seria. Ma di certo all’inizio della stagione della terra rossa è una cosa che preoccupa. La cosa più semplice in questo momento è quella di rinunciare a un Masters che dura due settimane”.

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I sospetti di Roddick

I dubbi dell’ex numero uno statunitense sono gli stessi che hanno tanti tifosi del tennista spagnolo e in particolare su quando sia avvenuto l’infortunio: “Nella finale di Montecarlo contro Sinner non mi è sembrato di vedere che fosse in sofferenza, ha giocato fino alla fine e non sembrava avere particolari problemi. Non so cosa sia successo dopo ma mi sembra difficile pensare che sia avvenuto nel corso di un allenamento, soprattutto quando hai dei tornei davanti non spingi al massimo. Stiamo cercando di fare speculazioni solo su alcune foto che sono emerse online. Di sicuro non è una cosa positiva per Madrid. Se hai un infortunio al polso, a meno che non ci sia niente di grave, la cosa positiva è che puoi comunque tenerti in forma. Sai che puoi arrivare al Roland Garros ancora con la giusta condizione fisica”.

Il rapporto con Lopez alla prova

Alla fine della scorsa stagione, Alcaraz ha deciso di interrompere a sorpresa il suo rapporto con Juan Carlos Ferrero e affidarsi esclusivamente alle cure di Samu Lopez. E per Roddick proprio in momenti come questo, quando le cose prendono una piega negativa, si capisce se è stata la scelta giusta: “Nel corso della sua avventura con Ferrero avrei pensato che avrebbe continuato a lavorare sulla parte fisica in vista di Parigi, non avrei avuto dubbi. Con Samu Lopez ha cominciato alla grande, ora però comincia la parte peggiore. Questo è il momento in cui vedremo davvero quale è stato l’effetto della separazione con Ferrero. Non voglio dire che le cose siano sbagliate in questo momento, ma sicuramente ora vedremo cosa succederà”.