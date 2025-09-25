ATP Tokyo, paura per Alcaraz: cade male dopo uno scambio, la richiesta del fisioterapista. Cosa è successo a Carlos

Nel corso del match con Baez, il numero 1 del mondo accusa un problema alla caviglia sinistra: dopo un momento di preoccupazione però Alcaraz torna in campo ma la situazione resta tutta da valutare

Momenti di paura e di preoccupazione per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo infatti ha accusato un problema alla caviglia sinistra nel corso del match dell’ATP 500 di Tokyo. Dopo uno scambio con l’argentino Baez, il numero 1 del mondo si è accasciato al suolo ma dopo l’intervento del medico il match è ripreso. Ma la situazione resta tutta da valutare.

La paura per Carlos

Momento di paura nel primo set del match contro l’argentino Sebastian Baez. Scambio duro con il giocatore sudamericano che riesce a chiudere il punto con una volée smorzata, Carlos Alcaraz prova ad avanzare rapidamente ma subito accusa un piccolo problema: comincia a zoppicare e poi si accascia al suolo. Sembra avere un problema alla caviglia sinistra, il suo avversario si sincera immediatamente delle sue condizioni e il giudice di sedia chiede subito l’intervento del fisioterapista.

Lo spagnolo fa fatica a rialzarsi, scuote la testa ma il problema sembra più incentrato sul muscolo tibiale piuttosto che sulla caviglia. L’intervento medico serve però a ristabilire la situazione e dopo qualche minuto di spavento il match ricomincia.

Ił match riprende

Dopo i tre minuti del medical timeout, il match riprende tra gli applausi del pubblico di Tokyo. L’infortunio e la paura di qualcosa di grave sembra essere immediatamente rientrata. Lo spagnolo riprende il suo posto in campo dopo il grande spavento anche se la mobilità non sembra essere perfetta con Carlos che di tanto in tanto sembra dare l’impressione di testare le condizioni della sua caviglia.

Il match subisce una nuova interruzione, stavolta però non c’entrano le condizioni del tennista spagnolo ma le condizioni meteo. La pioggia infatti fa capolino sulla capitale giapponese e sul punteggio di 5-4 per Alcaraz (subito dopo il break dello spagnolo), la partita viene sospesa per chiudere il tetto dell’Ariake Coliseum.

