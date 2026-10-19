L’ex tennista australiano va all’attacco dei tennisti che si lamentano per gli eccessivi impegni in calendario: “In passato le esibizioni si rifiutavano, nessuno ti punta la pistola alla tempia”

Il calendario del mondo del tennis, e gli infortuni che spesso ne derivano, tornano al centro del dibattito. Qualche settimana fa era stato Carlos Alcaraz a denunciare i troppi impegni previsti in una stagione, rivelando anche la sua intenzione di prendersi più pause dai tornei. A criticare l’ipocrisia dello spagnolo però arrivano parole molto dure dell’ex tennista australiano Mark Philippoussis.

Le parole di Carlos sul calendario

Il tennista spagnolo è finito al centro di una discussione e di una polemica che riguarda il calendario lo scorso 8 ottobre. Alcaraz ha dovuto rinunciare a una porzione importante della sua stagione a causa di un problema al polso e ha denunciato le troppe partite presenti nel calendario ATP: “Ci stanno spingendo troppo, stanno superando il limite”, ha dichiarato prima di annunciare di essere pronto a rivedere profondamente il proprio calendario nelle prossime stagioni prendendosi pause più lunghe e rinunciando anche ad alcuni appuntamenti importanti.

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L’attacco di Philippoussis

Le parole di Alcaraz però non sono piaciute all’ex tennista Mark Philippoussis che nel corso di un’intervista con Clay, pur senza citare direttamente il tennista spagnolo si è lanciato int un duro attacco: “Federer, Nadal e Djokovic rifiutano le esibizioni perché avevano una visione più ampia. Mettevano sempre al primo posto i tornei dello Slam. Nessuno ci mette una pista alla tempia per costringerti a giocare tutte le settimane. Si può sempre dire di no. Sappiamo che nel tennis non c’è mai nessuna vera pausa quindi è sempre complicato trovare un equilibrio nel calendario, ma sta a ogni atleta cercare di capire cosa è meglio per se stesso. Capisco però che allo stesso tempo ci sono anche tanti soldi in gioco e spesso le settimane in cui si potrebbe riposare, sono quelle in cui si giocano i tornei esibizioni in cui si possono guadagnare belle cifre. Quindi le settimane di riposo ce le hanno ma poi preferiscono giocare le esibizioni. Alla fine sta a loro decidere”.

Alcaraz ci sarà anche in Davis

Dopo la lunghissima pausa dovuta all’infortunio, ora il finale di stagione di Carlos Alcaraz prevede un vero e proprio tour de force. Lo spagnolo sarà in campo settimana prossima per l’ATP 500 di Vienna, prima di volare a Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione. Non ci sarà molto tempo per riposare in vista delle ATP Finals in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. E Carlitos ha deciso di dire di sì anche alla Spagna per le Final Eight di Coppa Davis di Bologna. Nelle convocazioni ci dovrebbe essere ma la decisione finale spetterà a lui: nella squadra sicuro anche Rafa Jodar, e i doppisti Marcel Granollers e Pedro Martinez. Il quinto posto è una sfida aperta tra Alejandro Davidovich Fokina, Jaume Munar e Dani Merida, con il primo favorito dopo la vittoria a Shanghai.