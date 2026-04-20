Alcaraz, la foto col tutore spaventa il web: pessimismo sul ritorno a Roma, anche Parigi a rischio?

Alcaraz s'è mostrato con un vistoso tutore in una foto postata su Instagram dal ristorante dove è andato a mangiare. Dopo le parole di Lopez scatta l'allarme

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Siamo ai limiti della spy story: Alcaraz che non fa trapelare nulla del suo stato di forma, ma basta uno scatto per far risuonare ogni tipo di allarme sul globo terreste, riferito chiaramente alle condizione del vituperato polso destro. Quello che l’ha costretto prima ad abbandonare Barcellona e poi a saltare Madrid, con Roma (e Parigi) che attendono con ansia le decisioni che il giocatore di Murcia intenderà prendere nei prossimi giorni. Anche se a ben vedere il pessimismo di molti ha ragione d’esistere: Alcaraz infatti è stato fotografato con un vistoso tutore al braccio destro, il che lascia pensare che il problema accusato a Barcellona non sia affatto banale come qualcuno (sulle prime) avrebbe voluto far credere.

La foto al ristorante con quel tutore così ingombrante

El Mundo Deportivo, che per primo ha rilanciato la notizia con tanto di foto corredata, ha subito fatto scattare l’allarme. Alcaraz però non ha fatto nulla per nascondersi: il tutore l’ha indossato mentre mangiava in un ristorante, quindi in un luogo pubblico dove tutti avrebbero potuto vederlo, e non s’è fatto grossi scrupoli nel mostrarsi con un’appendice che in realtà non s’è limitata soltanto al polso, ma ha abbracciato tutto il braccio fin qui al gomito.

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A trarre giovamento da tutto questo clamore mediatico semmai è stato il ristorante “Los Chopos”, che ha rilanciato la foto del tennista sul proprio profilo Instagram, divenuta subito di dominio pubblico in tutto il mondo. Una pubblicità enorme dovuta in modo particolare proprio a quel tutore che è la ragione stessa per la quale Feliciano Lopez, ex tennista nonché oggi direttore del Mutua Madrid Open, nel commentare l’assenza di Alcaraz nel torneo della capitale spagnola ha fatto capire che anche per Roma sarà pressoché impossibile vederlo in campo. “Spero che possa riprendersi presto, ma dubito che possa essere della partita a Roma. Al massimo lo rivedremo a Parigi”.

Sinner può approfittare dei guai fisici di Carlitos

Dopo aver ceduto la numero uno mondiale a Sinner, con la stampa iberica che s’è scatenata nel parlare di una sorta di “complotto” ordito dalla Wada (Sinner nel 2025 doveva scontare la sospensione di tre mesi, e senza punti da difendere quest’anno sarebbe stato agevolato nella rincorsa alla numero uno: questa la tesi piuttosto bizzarra dei media spagnoli), adesso per Alcaraz arriva un periodo complicato dove avrà da difendere tanti punti, a cominciare dai 3.000 sull’asse Roma e Parigi.

Sinner nei due tornei conclusivi della stagione sul rosso ne dovrà scartare 1.950, e chiaramente dovesse fare bottino pieno a Madrid (dove non deve difendere nulla) avrebbe una corsia preferenziale per aumentare ancora il distacco. Insomma, magari tra un anno i media italiani diranno che il polso di Alcaraz ha ordito un “complotto” ai danni di Sinner che si troverà a difendere molti più punti, ma chissà intanto cosa ne sarà della stagione sulla terra dello spagnolo…