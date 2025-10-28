Alcaraz, il luogo segreto dove costruisce la sue vittorie: così Carlos vuole battere Sinner a Parigi

Il numero uno del ranking si è preparato nel suo 'bunker' di El Palmar: oggi il debutto al Masters 1000 contro Norrie, Alcaraz ha una maledizione da spezzare

Per Carlos Alcaraz Parigi è una sorta di tabù, una maledizione da spezzare. Ma quest’anno arriva al Masters 1000 da numero uno del ranking e forte di una preparazione ad hoc nel suo ‘bunker’ di El Palmar. Già, il luogo segreto dove costruisce le sue vittorie: così il murciano intende mandare al tappeto lo specialista Sinner.

Alcaraz, il luogo segreto del numero 1

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo rivela che Alcaraz arriva in gran forma al Masters 1000 di Parigi, anche grazie agli allenamenti che ha potuto svolgere nel ‘bunker’ allestito nella sua città natale: El Palmar. Un vero e proprio campo segreto di cui pochissime persone sono a conoscenza. La struttura è stata progettata dall’accademia che porta il suo nome e comprende un campo al coperto, così da essere utilizzabile anche in caso di pioggia, palestra, spogliatoi e un’area per la fisioterapia.

Un buen retiro lontano da occhi indiscreti per salvaguardare la privacy del numero 1 della classifica Atp, che aveva espresso il desiderio di essere vicino alla sua famiglia. Detto, fatto: ormai è una rarità vedere il murciano nell’accademia del suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, che si trova ad Alicante. Proprio nel suo luogo segreto Carlitos ha svolto la preparazione in vista del torneo parigino, delle Nitto ATP Finals di Torino e delle Final 8 di Coppa Davis in programma a Bologna.

Parigi croce e delizia: tabù da sfatare

Parigi croce e delizia di Alcaraz. Che ha trionfato due volte sulla terra rossa del Roland Garros, salvo poi smarrirsi nel mese di ottobre quando si torna nella capitale francese ma per giocare indoor. Carlitos, che vanta 24 titoli Atp, non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale al Masters 1000 ai piedi della Torre Eiffel.

Nel 2021 il ko agli ottavi con Gaston, l’anno successivo i quarti persi contro Rune, quindi nel 2023 il clamoroso flop al debutto contro Safiulin e, infine, l’anno scorso la sconfitta agli ottavi per mano del padrone di casa Humbert. Chissà che il cambio di location dall’Accor Arena di Bercy all’Arena de La Défense, non giovi allo spagnolo, che si presenta sulle rive della Senna tirato a lucido.

Debutto con Norrie: Carlos lancia la sfida a Sinner

Il leader del ranking debutterà oggi, martedì 18 ottobre, contro il britannico Cameron Norrie, numero 31 al mondo. Il bilancio dei sette precedenti sorride nettamente ad Alcaraz, avanti 5-2.

Resta, però, un match da non sottovalutare, visto anche lo storico del murciano a Parigi. La certezza è che questa volta non ha alcuna intenzione di stendere il tappeto rosso a Sinner, che ha la possibilità di scavalcarlo – anche se solo momentaneamente – in vetta alla classifica. Carlos pianifica la vendetta dopo il ko a Riad nella finale del Six Kings Slam.