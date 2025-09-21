Alcaraz, McEnroe sempre più impressionato: ma Carlos il biondo cede a Fritz e l’Europa crolla in Laver Cup senza Sinner

McEnroe riempie di elogi Alcaraz, ma Carlos tradisce in campo e cede malamente contro Fritz rimediando la prima sconfitta in singolare da quella con Sinner a Wimbledon. Ora per il Team Europe la Laver Cup è un miraggio

Nonostante quest’anno abbia lasciato il ruolo di capitano del Team World in favore di Andre Agassi, John McEnroe starà ancora certamente facendo il tifo la squadra che ha guidato a lungo. A catalizzare l’attenzione del sette volte campione slam nell’edizione 2025 della competizione creata da Roger Federer è però un giocatore del team avversario, quel Carlos Alcaraz per il quale ha speso nuovamente bellissime parole, elogiandone la personalità, il talento unico e il gioco. Il tutto poco prima però che lo spagnolo crollasse nettamente contro Taylor Fritz, mettendo seriamente nei guai un Team Europe a cui avrebbe certamente fatto comodo Jannik Sinner.

McEnroe: “Mai visto uno come Alcaraz”

Dopo la sua incredibile carriera da giocatore in grado di salire al n°1 ATP e di conquistare ben 7 slam in singolare, McEnroe si è messo in mostra anche come grande esperto di tennis, diventando una delle voce più autorevoli dello sport della racchetta, ma comunque in grado ancora di impressionarsi guardando giocare i nuovi fenomeni, nello specifico Alcaraz, a suo parere un giocatore che nella storia non ha avuto eguali:

“Seguo il tennis da più di 50 anni. Idolatravo Rod Laver, giocavo contro Borg, Lendl e Connors, i miei tre più grandi rivali, e pensavo fosse già imbattibile. Poi sono arrivati Roger, Rafa e Novak, e sono stato semplicemente grato alla vita per avermi permesso di guardare i tre più grandi della storia. Ma all’improvviso, quando il tennis aveva più bisogno di una boccata d’aria fresca, con la fine dei Big 3, è apparso un ragazzo spagnolo. L’ho visto per la prima volta quando aveva appena 17 anni, e ho pensato che quel ragazzo avesse molto talento e, soprattutto, fosse molto veloce. Sono passati anni e ora posso dire di non aver mai visto, in tutta la mia vita, un giocatore così bravo e completo alla sua età”.

McEnroe: “Spero i giovani osservino attentamente Alcaraz”

Oltre a celebrare il talento e il gioco vario e spettacolare di Carlos, McEnroe ha riempito di lodi Alcaraz anche per il suo atteggiamento e la sua personalità, tanto da individuare in lui il miglior esempio per i più giovani: “Inoltre, con quel sorriso diabolico che ha mentre gioca, sono invidioso. Spero solo che i giovani che vogliono giocare a tennis lo osservino attentamente, sia il suo stile di gioco che la sua personalità. È fantastico vedere quanto sia aggressivo in campo, come si avvicina a rete e come realizza le volée. Non possiamo che ringraziare Dio per averci fatto un dono come Alcaraz“.

In tutto ciò McEnore non si è certamente scordato del rivale di Carlos, ovvero Sinner, che insieme allo spagnolo sta dando vita a una rivalità che ha già scritto pagine importanti nella storia del tennis e che non potrà fare altro che bene allo sport di cui è tanto appassionato: “Insieme a Sinner, creerà una grande rivalità e costringerà gli altri ad alzare il loro livello per cercare di raggiungerli”.

Ma Alcaraz il biondo crolla con Fritz: ora team Europe rischia senza Sinner

Alle parole di McEnroe è seguito però uno dei rari scivoloni di Alcaraz in campo in questo 2025. La nuova era di Carlos il biondo in singolare si è infatti aperta con una pesante sconfitta contro Fritz (che vincendo per 6-3 6-2 si è preso la sua rivincita sulla sconfitta al super tie-break che aveva deciso la passata edizione) nell’ultimo singolare della seconda giornata di Laver Cup.

Una sconfitta che rischia di essere fatale alla squadra capitanata da Yannick Noah, che dopo essersi ritrovata avanti per 3-1 venerdì è ora sotto 9-3 e alla quale ora farebbe certamente comodo la presenza di Sinner, che non ha mai preso parte alla competizione ma che gli organizzatori hanno ammesso di voler avere in futuro nel proprio evento e che ha dimostrato in più occasioni di sapersi caricare la squadra sulle spalle come fatto con l’Italia in Coppa Davis nel 2023 e nel 2024.