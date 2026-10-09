Sfortunato incidente (ma per fortuna senza conseguenze) in allenamento a Shanghai per Alcaraz, che involontariamente colpisce un tifoso con una pallata

Conquistato il titolo all’ATP 500 di Tokyo, Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo al Masters 1000 di Shanghai, dove andrà a caccia di uno dei pochi titoli importanti mancanti al suo palmares. In attesa dell’esordio in programma sabato 10 ottobre il numero 3 al mondo è sceso in campo per un primo allenamento, durante il quale si è verificato un sfortunato incidente, con lo spagnolo che colpito accidentalmente un tifoso a bordo campo, senza – meno male – nessuna ripercussione per lo spettatore.

Alcaraz pronto per l’esordio a Shanghai

Rientrato dopo la lunga assenza per l’infortunio al polso, dopo uno US Open utile a riprendere confidenza con i match ufficiali Alcaraz è tornato subito al successo confermandosi campione all’ATP 500 di Tokyo. Forte di una condizione fisica ottimale per via dei pochi tornei disputati in stagione e voglioso di dimostrare a tutti di essere ancora lui (insieme a Sinner) il migliore al mondo, Carlos in questo finale di stagione proverà a conquistare quanti più tornei possibili, anche per sfatare un tabù personale che non lo ha mai visto vincere un torneo in carriera di quelli che si disputano dopo Pechino/Tokyo.

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Incidente durante l’allenamento, Alcaraz colpisce un tifoso ma si fa subito perdonare

Per prepararsi all’esordio contro contro Juan Manuel Cerundolo Alcaraz è già sceso in campo a Shanghai per un primo allenamento dopo i giorni di meritato riposo in seguito alla vittoria a Tokyo. In occasione del suo allenamento di giovedì 8 ottobre lo spagnolo si è però reso protagonista di uno sfortunato incidente. Nel tentativo di rispondere a un servizio Carlos ha colpito involontariamente col telaio la pallina, che è schizzata lateralmente colpendo uno spettatore.

Preoccupato per il tifoso (che non ha subito conseguenze per l’impatto) Alcaraz è andato subito a sincerarsi delle sue condizioni, scusandosi più volte per l’accaduto e chiedendogli come stesse. Un atteggiamento che dimostra ancora una volta come Carlitos sia un campione sia in campo che fuori.

Alcaraz rischia di saltare le elezioni in Spagna per la Coppa Davis

Tra i tornei che dicevamo prima che Alcaraz non è mai riuscito a conquistare c’è anche la Coppa Davis con la Spagna, che quest’anno si presenta come una delle favorite principali alla vittoria finale. Un’eventuale finale a Bologna però impedirebbe a Carlos e ai suoi compagni di prendere parte alle elezioni anticipate annunciate dal Presidente Sanchez e che si terranno il 29 novembre nel Paese iberico, proprio il giorno in cui verrà assegnata l’Insalatiera. Per quanto Alcaraz nel media day ha detto di essere molto interessato a quanto succede in Spagna ha fatto anche capire che in caso di finale a Bologna si ritroverebbe costretto a rinunciare al suo diritto di voto vista la volontà di regalare questo prestigioso torneo alla sua nazione:

“Io vivo ancora in Spagna, a casa mia, ed è molto importante per me sapere cosa sta succedendo lì e tutto ciò che accade per decidere un po’ quale sarà il futuro del mio paese. L’elezione potrebbe coincidere con la finale della Coppa Davis, ma tutti i giocatori spagnoli sappiamo cosa sta succedendo nel nostro paese in questo momento. Il tennis può essere solitario a volte perché è uno sport individuale e la maggior parte del tempo giochi da solo, quindi avere la Coppa Davis per rappresentare il tuo paese è qualcosa di fantastico. Sono molto grato di essere spagnolo e rappresentare la mia bandiera è una delle migliori cose che posso fare in questo momento. Come ho detto molte volte, la Davis è sempre uno dei miei principali e più importanti obiettivi ogni stagione. Sono emozionato di giocarla e voglio ben preparato mentalmente e fisicamente e arrivare in buone condizioni a quella competizione”.