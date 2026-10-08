Il murciano torna a parlare di Sinner dopo l’annuncio dello stop dell’amico-rivale, critica in maniera feroce il calendario dell’ATP e incassa gli elogi della leggenda americana

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Carlos Alcaraz invia un altro messaggio all’amico-rivale Sinner, ma soprattutto sferra un duro attacco all’ATP. Lo spagnolo punta il dito contro il calendario, sempre più fitto: “Si sta oltrepassando il limite”, dice ricordando il suo infortunio al polso, quello più recente di Jannik, ma anche i problemi fisici accusati da molti altri colleghi. Poi incassa gli elogi di John McEnroe, che azzarda anche una curiosa previsione sul fuoriclasse di San Candido.

Alcaraz, nuovo messaggio a Sinner: “Spero di rivederlo presto”

Alcaraz ha rivolto un nuovo messaggio a Jannik Sinner dopo la decisione dell’azzurro di chiudere in anticipo la stagione 2026. Il numero uno italiano è fermo dalla finale di Wimbledon del 12 luglio e i problemi al ginocchio destro lo hanno costretto a rinunciare a diversi appuntamenti, fino al recente annuncio: insieme ai suoi medici ha deciso di sottoporsi a un trattamento per recuperare completamente e tornare in campo nel 2027.

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Il murciano, reduce dal successo nel torneo di Tokyo dopo il lungo stop per l’infortunio al polso, ha mostrato comprensione per la scelta del rivale: “Gli auguro semplicemente il meglio durante questi mesi, perché possa essere nella migliore forma possibile per la prossima stagione”. Poi l’auspicio: “Spero di vederlo presto”.

Infortuni, il duro attacco di Alcaraz all’ATP

Il caso Sinner ha riportato Alcaraz a scagliarsi nuovamente contro il calendario del circuito. Il campione spagnolo, in una dichiarazione ai media ufficiali dell’ATP, non ha usato mezze misure: “Credo che ci stiano mettendo troppa pressione, stanno oltrepassando il limite facendoci giocare così tanti tornei e così tante partite”. Per Alcaraz, l’aumento degli impegni sta diventando un problema sempre più serio e gli infortuni dei giocatori sono un campanello d’allarme: “Basta vedere i giocatori che si stanno infortunando”.

Il riferimento è anche alla sua esperienza personale, visto che il problema al polso lo ha costretto a rimanere fermo per quattro mesi. “Credo che si stia andando nella direzione sbagliata”, ha aggiunto. Poi l’appello diretto all’ATP: “Devono guardare cosa sta succedendo con i giocatori”. Alcaraz ha raccontato anche i dubbi avuti durante la riabilitazione: “A volte ti chiedi se tornerai bene, se tornerai a essere lo stesso giocatore che eri”.

McEnroe allo scoperto su Carlos e la previsione su Sinner

John McEnroe non ha nascosto la sua ammirazione per Alcaraz. L’ex numero uno del mondo e sette volte campione Slam, intervistato da Manu Carreño per El Larguero di Cadena SER, ha indicato senza esitazioni lo spagnolo come il suo giocatore preferito. “Carlos è un tennista incredibile. È il mio favorito, quello che mi piace di più vedere”, ha detto. Poi sottolineato quanto la presenza di Alcaraz sia importante per il tennis: “Grazie a Dio è arrivato dopo Rafa (Nadal, ndr), dopo Roger (Federer, ndr)…”. L’americano ha parlato anche del rapporto con Sinner, spiegando come i due si siano spinti a vicenda: “Alcaraz ha reso Sinner migliore e Sinner ha reso migliore lui”.

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per un elogio a Rafa Nadal, del quale la leggenda del tennis ha sottolineato l’incredibile autocontrollo in campo: “Non capisco come abbia fatto a non rompere mai una racchetta. Forse è un robot, non è umano”. Una riflessione legata alla sua esperienza personale, visto che lo statunitense è diventato famoso anche per le racchette distrutte. E proprio a proposito dell’altoatesino ha infine scherzato: “Sinner forse non ne ha mai rotta una, ma prima o poi lo farà”.