Alcaraz mette in guardia Sinner per gli Australian Open: Carlos e Jannik puntano il record di Nadal e Djokovic

Carlos profeta in patria: premiato come miglior atleta della Regione di Murcia. Il numero uno del ranking è pronto a tornare in campo: il primo obiettivo è Melbourne

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alcaraz profeta in patria. Premiato come miglior atleta della Regione di Murcia, il numero uno della classifica ATP si è lasciato andare a una confessione che è un’ammissione su Sinner, poi ha messo in guardia il rivale italiano in vista degli Australian Open. Nel mirino dei due nuovi fenomeni del tennis c’è un record che appartiene a Nadal e Djokovic: riusciranno a batterlo nel 2026?

Alcaraz celebrato in patria: l’ammissione

Dopo le vacanze a Miami e le esibizioni contro Tiafoe e Fonseca, di cui ha tessuto le lodi, Alcaraz è tornato a casa per ricevere il premio come miglior atleta della Regione di Murcia. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il leader della classifica ATP e nativo di El Palmar ha ringraziato tutti per “il bellissimo premio che ha un sapore speciale”, poi ha confessato che in questo momento “ci sono altri giocatori più bravi di me sui campi in cemento, ma spero che quest’anno sarà diverso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il riferimento è ovviamente a Sinner, che lo ha battuto nella finale torinese delle ATP Finals (e al Six Kings Slam), senza dimenticare il disastro al Masters 1000 di Parigi, sconfitto all’esordio da Norrie.

Australian Open, Carlos avvisa Sinner

Il primo confronto tra i due avverrà il 10 gennaio a Seul, in Corea del Sud, in un match d’esibizione che sarà una sorta di antipasto degli Australian Open. Le ultime due edizioni del primo Slam stagionale hanno incoronato Sinner, mentre Alcaraz è ancora a secco di trionfi.

Il murciano, accompagnato alla cerimonia dal padre Carlos Alcaraz González e dal suo agente Albert Molina, ha tutta l’intenzione di invertire il trend, e lo ha detto apertamente: “Mi preparerò fisicamente e mentalmente per il mio primo grande obiettivo del 2026 che saranno gli Australian Open. Cercherò di dimostrare un buon livello e di vincere il titolo, dopo aver ottenuto buoni risultati negli anni precedenti”. Insomma, l’altoatesino è avvisato.

Il record di Nadal e Djokovic che possono battere

L’Australian Open è l’unico dei quattro tornei dei Grande Slam in cui Alcaraz e Sinner non si sono mai affrontati in finale. Se dovesse succedere, si ritroverebbero l’uno contro l’altro per la quarta volta di fila dopo il Roland Garros, Wimbledon e gli US Open, eguagliando così Rafa Nadal e Novak Djokovic, che si sono sfidati in quattro finali di fila tra il 2011 e il 2012 (Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros).

Visto il dominio di Carlos e Jannik, non è escluso che nel 2026 possano possano mettere la freccia sulle due leggende: ‘basterebbe’ approdare in finale a Melbourne e poi sulla terra rossa parigina per quello che sarebbe il quinto confronto consecutivo all’ultimo atto di uno Slam.